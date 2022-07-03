أمم إفريقيا للسيدات - زامبيا لـ في الجول: هرمون الذكورة ليس سبب استبعاد لاعبتنا

نفى مايك موبانجا المدير الإعلامي لمنتخب السيدات الزامبي السبب المتدوال لاستبعاد بابرا باندا قائدة الفريق قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا للسيدات.

وتداولت أنباء حول أسباب استبعاد اللاعبة بعد الفحوصات الطبية أبرزها كان ارتفاع مستوى هرمون التستوسترون (الذكورة) في جسدها.

وقال موبانجا لـ FilGoal.com: "ما يتم تدواله بخصوص استبعادها بسبب ارتفاع هرمون الذكورة غير صحيح".

وأضاف "فقدنا باربرا بسبب أسباب طبية".

تعتبر باربرا باندا (22 عاما) الفتاة الذهبية لمنتخب زامبيا منذ ظهورها في كأس العالم للسيدات تحت 17 عاما.

وتلألأ نجم باربرا في أولمبياد طوكيو 2020 بعدما أصبحت أول لاعبة تسجل هاتريك متتاليين في تاريخ الألعاب الأولمبية.

وحازت باربرا على لقب هدافة الدوري الصيني عام 2020 رفقة فريقيها شنجهاي شنجلي وسجلت حينها 18 هدفًا في 13 مباراة.

وترتبط باندا بانتقال وشيك إلى ريال مدريد الإسباني وفقا لـ "ديلي ميل" زامبيا، وقد تصبح أول لاعبة إفريقية في تاريخ سيدات المرينجي.

ما هو ارتفاع معدل هرمون تستوستيرون؟

هي حالة تعرف بـ فرط الأندروجينية وهو عندما تنتج أجسام الإناث معدل أعلى من الطبيعي من هرمون الذكورة، وتوجد لدى 5 إلى 10 في المائة من النساء حول العالم.

*المعدل الطبيعي أقل من (0.1 - 2.8 نانومول/ لتر).

FilGoal.com كان سبق وتواصل مع دكتور محمد أبو العلا، طبيب الفريق الأول لمنتخب مصر، وذلك للحديث عن حالة السيدات ذوي المعدلات العالية من التستوستيرون. وجاءت إجابته كالآتي:

هل زيادة التستوستيرون في جسد المرأة يؤثر على عدالة المنافسة؟

"نعم تؤثر بالطبع ويعطيها أفضلية في المنافسة على منافسيها بسبب السرعة والقوة".

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كيف يتم معرفة ذلك؟

بخصوص تلك النقطة سبق وتواصل FilGoal.com مع دكتورة هانم أمير، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، للحديث عن كيفية التمييز بين الرياضي صاحب معدلات التستوستيرون العالية بشكل طبيعي، والمتعاطي للهرومون كـ منشط:

"أثناء الكشف عن عينات اللاعبين واللاعبات في البطولات، هناك جهاز يسمى IRMC يقوم بإصدار إخطار في حال اكتشف أن معدل هرمون التستوستيرون عال في الجسم، وفي تلك الحالة يتم أخذ تلك العينة وعمل فحص يسمى تحاليل تأكيدية ومن خلالها يتم التعرف على السبب الحقيقي".

"نستطيع بوضوح من خلال تلك التحاليل التأكيدية معرفة إذا كان الشخص قد تناول منشطات لزيادة الهرمون في جسده أم أن جسده يفرزها بشكل طبيعي".

واستهلت زامبيا اليوم الأحد مشوارها في البطولة بعدما تعادلت سلبيا مع الكاميرون ضمن منافسات المجموعة الثانية من المسابقة.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للسيدات في الفترة ما بين 2 يوليو إلى 23 من الشهر ذاته في المغرب.