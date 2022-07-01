بعد تجديد عقد صلاح مع ليفربول.. ما ترتيبه بين أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:05

كتب : FilGoal

صور تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول

أعلن ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد محمد صلاح، ليتأكد استمرار الملك المصري في صفوف الريدز.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فإن صلاح سيحصل على 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بموجب العقد الجديد.

وإليكم ترتيب صلاح بين أعلى رواتب الدوري الإنجليزي وفقا لـ "توك سبورت".

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