بعد تجديد عقد صلاح مع ليفربول.. ما ترتيبه بين أعلى 10 رواتب في الدوري الإنجليزي
الجمعة، 01 يوليه 2022 - 19:05
كتب : FilGoal
أعلن ليفربول الإنجليزي تجديد تعاقد محمد صلاح، ليتأكد استمرار الملك المصري في صفوف الريدز.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فإن صلاح سيحصل على 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا بموجب العقد الجديد.
وإليكم ترتيب صلاح بين أعلى رواتب الدوري الإنجليزي وفقا لـ "توك سبورت".
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