تقارير تكشف راتب محمد صلاح مع ليفربول بعد التجديد

جدد محمد صلاح تعاقده مع ليفربول حتى صيف 2025.

وأعلن ليفربول اليوم الجمعة تجديد صلاح بعقد طويل الأمد دون الإشارة للمدة بعدما كان ينتهي عقده في صيف عام 2023. (طالع التفاصيل)

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية فأن صلاح سيحصل على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

في المقابل كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" فأن صلاح راتبه لن يقل عن 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا بالإضافة لبعض الحوافز المرتبطة بأداء اللاعب.

وبعدها نشر حساب ليفربول عبر "تويتر" فيديو لصلاح قال فيه: "مرحبا بكم، أنا سعيد جدا لتجديد تعاقدي مع النادي وفخور بذلك وآمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب سويا".

وبعدها نشر حساب ليفربول عبر "تويتر" فيديو لصلاح قال فيه: "مرحبا بكم، أنا سعيد جدا لتجديد تعاقدي مع النادي وفخور بذلك وآمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب سويا".

وبعدها نشر الحساب العربي لليفربول رسالة من صلاح بالعربية قال فيها: "صباح الخير، يا رب تكونوا بخير، سعيد طبعا بالتجديد مع النادي وأتمنى إن شاء الله الفترة الجاية نكسب بطولات كتير سوا".

هل شككتم لحظة في ذلك؟ 👀 الملك المصري @MoSalah يحدثكم بنفسه 👑❤️ pic.twitter.com/SB49S1j517 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 1, 2022

غموض وهجوم

بدأت قصة التجديد بتغريدة غامضة لرامي عباس وكيل صلاح عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بوضع رمز تعبيري يضحك.

تلك التغريدة جعلت جايمي كاراجير أسطورة ليفربول يهاجم رامي عباس وقال له عبر "تويتر" كذلك: "كل جماهير ليفربول يحبون موكلك، وإن كان سيغادر الصيف المقبل فإننا نتمنى له التوفيق ونقول له شكرا جزيلا، لكن يمكننا الاستغناء عن هذا الهراء الخفي لـ12 شهرا مقبلين، صلاح قل شيئا".

All Reds love your client, and if he is to leave next summer we will wish him well & say a big thank you. But we can do without this cryptic crap for the next 12 months! @MoSalah have a word!! https://t.co/XFyu84vC0V — Jamie Carragher (@Carra23) July 1, 2022

وبعدها فاجأ حساب ليفربول الرسمي الجميع باقتباس تغريدة رامي عباس وهذا أمر يحدث لأول مرة خلال المفاوضات التي استمرت لما يقرب من عام ونصف.

وبعدها نشر صلاح عبر "تويتر" صورة له وهو ينظر إلى شيء ما.

ثم نشر حساب ليفربول فيديو للمكان الذي يتواجد فيه صلاح.

وبعد دقائق نشر ليفربول فيديو لصلاح وهو ينظر لهاتفه ويقرأ التغريدات حول أزمة تجديد تعاقده ثم ارتدى قميص النادي وقال: "صلاح سيبقى".

ورد كاراجير على التجديد قائلا: "لقد خدعناهم جميعا".

وضحك رامي عباس على ما قاله كاراجير.

وأخيرا نشر حساب ليفربول فيديو لمسيرة صلاح مع النادي منذ انضمامه إليه.

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 254 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 156 هدفا وصنع 63 آخرين.

وتوج صلاح مع ليفربول بالدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وظفر صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي ثلاث مرات، المرة الأولى كانت في موسم 2017-2018 عندما سجل 32 هدفا وهو رقم قياسي منذ إقرار المسابقة بمشاركة 20 فريقا.

وكانت المرة الثانية في موسم 2018-2019 بـ22 هدفا بالتساوي مع ساديو ماني زميله السابق في ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال آنذاك.

أما المرة الثالثة فكانت في موسم 2021-2022 بـ23 هدفا بالتساوي مع لاعب توتنام سون هيونج مين.

وحل صلاح وصيفا في سباق الهدافين في موسم 2020-2021 بعدما سجل 22 هدفا بفارق هدف واحد فقط عن مهاجم توتنام هاري كين الفائز بالجائزة.

ويعد صلاح هو ثاني أكثر المتوجين بجائزة هداف الدوري الإنجليزي خلف بالتساوي مع هاري كين وآلان شيرار مهاجم نيوكاسل السابق.

ويبتعد صلاح عن أكثر المتوجين بالجائزة الأسطورة الفرنسية ومهاجم أرسنال السابق تيري هنري بفارق جائزة واحدة فقط.

وتوج صلاح بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين وهي أعرق الجوائز في الكرة الإنجليزية مرتين الأولى كانت في 2018 والثانية في العام الجاري.

أما جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي فظفر بها مرة واحدة فقط في سنة 2018.

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وفيما يتعلق بجائزة أفضل لاعب في الشهر فقد فاز بها أربع مرات من قبل ويبتعد عن أكثر المتوجين بها سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي السابق وهاري كين بواقع ثلاث جوائز.

وبدأ صلاح مسيرته مع المقاولون العرب ومنه انتقل إلى بازل السويسري في 2012 ثم تشيلسي في 2014.

وأعير صلاح إلى فيورنتينا الإيطالي في عام 2015 وبعد موسم واحد فقط أعير إلى مواطنه روما.

وتحولت الإعارة إلى فريق العاصمة الإيطالية لانتقال نهائي وبقى مع الفريق حتى 2017 ليحط الرحال في ميرسيسايد ويصنع أسطورته في ليفربول.