صفقات كونتي مستمرة.. توتنام يضم ريتشارليسون من إيفرتون

الجمعة، 01 يوليه 2022 - 11:09

كتب : FilGoal

ريتشارليسون - إيفرتون × أرسنال

أعلن توتنام صباح اليوم الجمعة رسميا ضم البرازيلي ريتشارليسون قادما من صفوف إيفرتون بعقد يمتد لعام 2027.

وأوضح توتنام أنه يتبقى فقط للاعب البرازيلي الحصول على تصريح عمل.

وأصبح اللاعب البرازيلي بذلك هو رابع صفقات المدرب أنطونيو كونتي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد إيفان بيريسيتش والحارس فريزر فورستر وييفيس بيسوما.

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وكان ريتشارليسون صاحب الـ25 عاما خاض مع إيفرتون 173 مباراة في الدوري الإنجليزي سجل خلالهم 48 هدفا وصنع 13 آخرين.

وإجمالا خاض ريتشارليسون مع التوفيز 152 مباراة سجل خلالهم 53 هدفا وصنع 14 آخرين.

ولم يذكر توتنام قيمة الصفقة فيما أشارت التقارير الصحفية الإنجليزية إلى أنها كلفت الفريق 50 مليون يورو بالإضافة لـ10 ملايين أخرى كإضافات.

ويعد هذا هو ثالث فريق إنجليزي سيلعب له ريتشارليسون بعد واتفورد وإيفرتون.

وبدأ اللاعب البرازيلي مشواره في إنجلترا في عام 2017 بعدما انتقل من فلومينزي البرازيلي إلى واتفورد.

ريتشارليسون توتنام إيفرتون
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