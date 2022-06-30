الزمالك يواجه مصر للمقاصة وديا استعدادا لـ المقاولون العرب
الخميس، 30 يونيو 2022 - 18:57
كتب : إبراهيم رمضان
يواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة وديا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.
وبحسب ما أعلن عبر موقع الزمالك الرسمي فأن الأبيض يواجه مصر للمقاصة وديا في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.
ويحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية في اليوم التالي من المباراة.
ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع ذئاب الجبل يوم 12 يوليو المقبل في الجولة 24 من الدوري المصري.
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس.
وانتصر الأبيض على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.
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