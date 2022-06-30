الزمالك يواجه مصر للمقاصة وديا استعدادا لـ المقاولون العرب

الخميس، 30 يونيو 2022 - 18:57

كتب : إبراهيم رمضان

هدف زيزو لاعب الزمالك في سيراميكا كليوباترا

يواجه الزمالك نظيره مصر للمقاصة وديا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

وبحسب ما أعلن عبر موقع الزمالك الرسمي فأن الأبيض يواجه مصر للمقاصة وديا في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويحصل لاعبو الفريق على راحة سلبية في اليوم التالي من المباراة.

أخبار متعلقة
مروان حمدي: ليس شرطا تقديم نفس الأداء بعد العودة إلى الزمالك.. وهذا هو الفارق في سموحة مروان حمدي: أبعدت نفسي عن الانتقادات وأعلم أن أمامي الكثير.. سأعود لـ الزمالك طبيب الزمالك يكشف إصابة سيف فاروق جعفر كرة يد - بعد يومين من اعتزاله.. هتلر يجدد لـ الزمالك لموسم واحد

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع ذئاب الجبل يوم 12 يوليو المقبل في الجولة 24 من الدوري المصري.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس.

وانتصر الأبيض على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد القاهرة، ضمن الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.

الزمالك مصر للمقاصة في الدوري
نرشح لكم
سواريس: الضغط الجماهيري سبب نجاح الأهلي.. وما يقلقني هو لعب مباراة كل 3 أيام مران الزمالك - عودة فتوح وحازم والمثلوثي.. وتأهيل عبد الشافي وعلاء مران الأهلي – تدريبات استشفائية للاعبين ومتنوعة للحراس تمهيدا لعودته.. ظهور عبد القادر في مران سواريس الأول لقطات من مران سواريس الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة بعد إعلان خروجه من الجهاز الفني.. رسالة الشناوي لتوديع يانكون مصدر من الجبلاية لـ في الجول: خبير إسباني مرشح لتولي منصب المدير الفني لاتحاد الكرة محمد عصام ينتقل إلى دوري الدرجة الثانية التايلاندي
أخر الأخبار
سواريس: الضغط الجماهيري سبب نجاح الأهلي.. وما يقلقني هو لعب مباراة كل 3 أيام 22 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - عودة فتوح وحازم والمثلوثي.. وتأهيل عبد الشافي وعلاء 35 دقيقة | الكرة المصرية
الزمالك يواجه مصر للمقاصة وديا استعدادا لـ المقاولون العرب 55 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي – تدريبات استشفائية للاعبين ومتنوعة للحراس 59 دقيقة | الكرة المصرية
كالتشيو ميركاتو: مالديني جدد تعاقده مع ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
الفتح السعودي يتعاقد مع أفضل حارس بالدوري الدنماركي ساعة | الوطن العربي
تمهيدا لعودته.. ظهور عبد القادر في مران سواريس الأول ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - بعد يومين من اعتزاله.. هتلر يجدد لـ الزمالك لموسم واحد ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك