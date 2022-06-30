انتهت كرة يد البحر المتوسط - مصر (30)-(26) تونس.. نهاية المباراة

يلعب منتخب مصر ضد تونس في ثالث جولات دور المجموعات لمنافسات رجال كرة اليد.

وكان منتخب مصر قد تغلب على صربيا وإيطاليا في أول جولتين، بينما لعب منتخب تونس مباراة واحدة فاز فيها على سلوفينيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

=========

نهاية المباراة 30-26

30-25 تقدم الفراعنة مستمر

26-23 والطيار يتصدى لرمية جزائية في الدقيقة 50

24-21 لصالح مصر

21-19 لمنتخب مصر

18-16 تقدم مصري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

15-13 لمنتخب مصر وعودة الفارق إلى هدفين

12-8 الفارق يتسع لصالح مصر

7-5 التقدم لا يزال لمنتخب مصر

5-3 لمنتخب مصر

انطلاق المباراة