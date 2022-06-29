ذا أثليتك: عنصر جديد قادم للضربات الثابتة مع كونتي في توتنام

الأربعاء، 29 يونيو 2022 - 13:19

كتب : FilGoal

أنطونيو كونتي

أصبح نادي توتنام الإنجليزي قريبا من التعاقد مع جياني فيو كمدرب للكرات الثابتة، حسب شبكة ذا أثليتك.

وعمل فيو مع عديد الفرق مثل ميلان وبرينتفورد وكاتانيا وسبال وليدز يونايتد بجانب إيطاليا في يورو 2020.

ولعب فيو دورا كبيرا في الطريقة الإبداعية التي لعبت بها إيطاليا الكرات الثابتة في اليورو.

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وتأهل توتنام مع أنطونيو كونتي إلى دوري أبطال أوروبا بعد أن أنهى الدوري في المركز الرابع.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس الإخبارية في وقت سابق عن سعي توتنام لضم ثنائي إيفرتون ريتشارلسون وأنتوني جوردون.

ويرغب توتنام في ضم موهبة إنجليزية جديدة ويعتبر جوردون كلاعب للمستقبل.

Tottenham close to adding set-piece expert Gianni Vio to Antonio Conte's backroom staff.

وسيتنافس توتنام مع تشيلسي على ضم ريتشارلسون حيث ترى إدارة البلوز أن اللاعب البرازيلي سيكون البديل لروميلو لوكاكو المتوقع رحيله إلى إنتر ميلان معارا.

وينتظر إيفرتون تقديم توتنام لعرض مزدوج قريبا ولكن التوفيز ليس لديهم أي رغبة حتى الآن في الموافقة على الأرض.

توتنام راقب ريتشارلسون منذ أن كان في واتفورد ويراه الآن داعما لهاري كين في الهجوم.

ما هي صفقات توتنام؟

انضم إيفان بيريسيتش كأول الصفقات تحت قيادة كونتي في صفقة انتقال حر حتى 2024 بعد نهاية عقده مع إنتر.

كما ضم الحارس فريزر فورستر في صفقة انتقال حر حتى صيف 2024 بعد نهاية عقده مع ساوثامبتون.

وأخيرا يفيس بيسوما قادما من برايتون حتى 2026 وبحسب التقارير كلف خزينة توتنام 25 مليون جنيه إسترليني.

توتنام الدوري الإنجليزي
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