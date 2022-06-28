انتهت في الدوري - المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. المقاولون (1)-(1) البنك

الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي بخير.. وراحة 48 ساعة

أدار مواجهة الدور الأول.. البنا حكما لمباراة سموحة ضد الأهلي

المقاولون يخطف نقطة من البنك الأهلي بصاروخية جبنة

قائمة بيراميدز - غياب إكرامي عن مواجهة إنبي

إصابة مقلقة لـ باهر في تعادل غير مفيد بين المحلة والإسماعيلي