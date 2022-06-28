انتهت في الدوري - المحلة (0)-(0) الإسماعيلي.. المقاولون (1)-(1) البنك

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 - 18:29

كتب : FilGoal

محمد الشامي مع الإسماعيلي أمام غزل المحلة

غزل المحلة الإسماعيلي البنك الأهلي المقاولون العرب الدوري المصري
نرشح لكم
الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي بخير.. وراحة 48 ساعة أدار مواجهة الدور الأول.. البنا حكما لمباراة سموحة ضد الأهلي مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) (0) سيراميكا.. جووول أووول المقاولون يخطف نقطة من البنك الأهلي بصاروخية جبنة قائمة بيراميدز - غياب إكرامي عن مواجهة إنبي إصابة مقلقة لـ باهر في تعادل غير مفيد بين المحلة والإسماعيلي تشكيل سيراميكا كليوباترا – رباعي في الوسط.. باسم مرسي وشادي حسين يقودان الهجوم ضد الزمالك تشكيل الزمالك - الجزيري يقود الهجوم.. وثلاثي الشباب أساسي أمام سيراميكا كليوباترا
أخر الأخبار
الصفقة الثالثة.. نيوكاسل يهزم ميلان ويتعاقد مع بوتمان 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإسماعيلي لـ في الجول: باهر المحمدي بخير.. وراحة 48 ساعة 24 دقيقة | الكرة المصرية
أدار مواجهة الدور الأول.. البنا حكما لمباراة سموحة ضد الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب البرازيل: من يشرك نيمار كجناح أدعوه بالحمار 39 دقيقة | أمريكا
مباشر الدوري المصري - الزمالك (1) (0) سيراميكا.. جووول أووول 43 دقيقة | الكرة المصرية
بعد ضم بيل.. كارلوس فيلا مستمر مع لوس أنجلوس حتى 2023 47 دقيقة | ميركاتو
المقاولون يخطف نقطة من البنك الأهلي بصاروخية جبنة 50 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة بيراميدز - غياب إكرامي عن مواجهة إنبي 52 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا