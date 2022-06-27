مباشر الدوري المصري - فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الجونة ضد إيسترن كومباني

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز

تغطية حية لمباراتي فاركو والاتحاد السكندري والجونة وإيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

لمتابعة مباراة فاركو والاتحاد السكندري لحظة بلحظة من هنا.

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بداية المباراة

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لمتابعة مباراة الجونة وإيسترن كومباني لحظة بلحظة من هنا.

بداية المباراة

الدوري المصري الاتحاد السكندري فاركو إيسترن كومباني الجونة
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