مباشر الدوري المصري - فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الجونة ضد إيسترن كومباني
الإثنين، 27 يونيو 2022 - 18:44
كتب : FilGoal
تغطية حية لمباراتي فاركو والاتحاد السكندري والجونة وإيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري.
لمتابعة مباراة فاركو والاتحاد السكندري لحظة بلحظة من هنا.
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بداية المباراة
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لمتابعة مباراة الجونة وإيسترن كومباني لحظة بلحظة من هنا.
بداية المباراة
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