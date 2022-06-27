مباشر الدوري المصري - فاركو ضد الاتحاد السكندري.. الجونة ضد إيسترن كومباني

خبر في الجول - 3 مساعدين مؤكدين لـ سواريس في الأهلي ومفاوضات بشأن الرابع

نائب رئيس المصري: طلبنا من اتحاد الكرة للمشاركة في الكونفدرالية.. والشعباني هو من اختار القضاء