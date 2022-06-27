سكاي: مدافع مانشستر سيتي على رادار تشيلسي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 16:16

كتب : FilGoal

جماهير تشيلسي - نهائي كأس الاتحاد

يستهدف نادي تشيلسي ضم ناثان آكي مدافع مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية، حسب شبكة سكاي سبورتس.

وذكرت سكاي سبورتس يوم الإثنين أن تشيلسي يدرس ضم آكي لتعويض رحيل ثنائي قلب الدفاع أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن مغادرة مارينا جرانوفسكايا مديرة التعاقدات وبيتر تشيك المستشار الفني لمنصبيهما يعطل عمل تشيلسي قليلا في سوق الانتقالات.

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آكي تخرج من أكاديمية تشيلسي ولعب في الفريق الأول 7 مباريات وأعير أكثر من مرة، قبل أن ينتقل إلى بيرنلي ومنه إلى سيتي.

قبل أيام، أوضح آكي أنه يرفض فكرة الرحيل من فريقه، لينفي بذلك نية الفريق السماوي في بيعه واقتراب نيوكاسل يونايتد من ضمه.

وقال آكي في تصريحات نشرتها جريدة دي تيليجراف الهولندية: "سأظهر نفسي أكثر في الموسم المقبل مع سيتي".

وأضاف "من حيث المبدأ، أريد فقط الاستمرار في مانشستر سيتي".

ذكرت جريدة ميل قبل أسابيع أن مانشستر سيتي حدد سعر بيع مدافعه الهولندي ناثان آكي هذا الصيف.

وأوضح تقرير ميل أن سيتي يريد 50 مليون جنيه استرليني في ظل رغبة نيوكاسل يونايتد في ضمه.

وأشار التقرير إلى أن ايدي هاو مدرب نيوكاسل يسعى لضم المدافع الذي لعب تحت قيادته من قبل في صفوف بورنموث.

ولن يجد نيوكاسل صعوبة في توفير راتب اللاعب الأسبوعي الذي يبلغ 80 ألف جنيه استرليني.

آكي البالغ من العمر 27 عاما شارك في 27 مباراة فقط مع مانشستر سيتي بالموسم المنصرم.

وحصد آكي لقب الدوري الإنجليزي مع سيتي في الموسمين الأخيرين.

جدير بالذكر أن الدولي الهولندي انضم لسيتي قادما من بورنموث في صيف 2020.

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