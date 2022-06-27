جالتييه إلى سان جيرمان؟.. نيس يعلن عودة فافر لتدريب الفريق

يبدو أن كريستوف جالتييه المدير الفني لنيس سيتولى تدريب باريس سان جيرمان الموسم المقبل بالفعل، فقد أعلن نيس انفصاله عن مدربه رسميا يوم الإثنين.

وأعلن نيس نهاية حقبة جالتييه مع الفريق، وتولي السويسري لوسيان فافر منصب المدير الفني من جديد.

وأفاد نادي نيس في بيان: "لم يعد كريستوف جالتييه مسؤولاً عن تدريب الفريق، ويفخر النادي بالإعلان عن عودة لوسيان فافر لقيادة الفريق.

فافر قاد نيس في الفترة من 2016 إلى 2018، قبل أن ينتقل لتدريب بروسيا دورتموند.

جريدة ليكيب الفرنسية أوضحت قبل أيام أن إدارة باريس توصلت إلى اتفاق مع نادي نيس لتولي كريستوف جالتييه تدريب الفريق الباريسي خلفا لماوريسيو بوكيتينو.

وأضافت الصحيفة أن سان جيرمان اتفق على دفع مبلغ يقارب 10 ملايين يورو للحصول على خدمات مدرب نيس الحالي.

وأفادت بأن إتمام الصفقة يتوقف فقط على إعلان فسخ التعاقد مع بوكيتينو الذي يرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى يونيو 2023.

عقد جالتييه (55 عاما) مع نيس كان يمتد حتى 2024 بعد وصوله بداية الموسم الماضي من ليل.

وكان جالتييه قد توج مع ليل بلقب الدوري الفرنسي الغائب منذ 2011.

وتتناقل عدة مصادر صحفية اقتراب ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان من مغادرة منصبه تزامنا مع بحث النادي عن أول لقب لـ دوري أبطال أوروبا، الذي خسره مباراته النهائية في 2020 أمام بايرن ميونيخ.

وسبق ونشر بوكيتينو عدة صور عبر إنستجرام بدت كأنها رسالة وداع، الأولى له بقميص باريس سان جيرمان معلقا عليها "ذكريات عظيمة".

والثانية تجمعه بالنجم البرازيلي رونالدينيو والإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الحالي، حين كانوا جميعا لاعبين في باريس.

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