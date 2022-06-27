جونياس: أجبرنا الأهلي على عدم خلق فرص ولم نستحق الخسارة.. وينقصنا تنظيم المسابقة

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 13:54

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

أعرب تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز عن آسفه للخروج من ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي بعد الخسارة من الأهلي.

وشدد جونياس على أن فريقه لم يستحق الخسارة من الأهلي الذي لم يسدد على المرمى سوى في الدقيقة الأخيرة.

وكان الأهلي قد تغلب على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن مباريات ربع نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضي.

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وقال جونياس عبر قناة أون سبورتس: "سيطرنا على المباراة وفي الشوط الأول، الأهلي أتيحت له فرصتان فقط من ركلة ركنية أحدهما دخلت الشباك".

وأضاف المدرب اليوناني "لم يكن للأهلي أي تسديدة على المرمى في الشوط الثاني سوى أخر دقيقة، عندما تلعب مع فريق مثل الأهلي وتجبره على عدم خلق فرص هو أمر جيد".

وأوضح "مشكلتنا كانت في الثلث الأخير من الملعب ولم نجد الحلول، ولكننا لم نستحق الخسارة في المباراة".

وشدد المدير الفني لبيراميدز "فخور بما قدمه اللاعبون أمام الأهلي ولكن لا أحد راض عن النتيجة، ولكن ستكون النتيجة أفضل بالعمل أكثر".

وعما ينقص فريقه لتحقيق الألقاب أوضح "يوجد في بيراميدز كل المقومات لكن لا يوجد تاريخ الأهلي أو الزمالك وهو شيء كبير، نحاول لعب كرة القدم والتحسن في كل مباراة للتنافس مع أي فريق داخل الملعب".

وتابع "نوعية اللاعبين المصريين هي الأفضل في إفريقيا ولكن كما صرحت سابقا هم يحتاجون مدربون أفضل منذ مراحل الشباب لتحقيق نتائج رائعة مستقبلا".

واختتم جونياس تصريحاته "هناك أشياء عديدة تحتاج إلى التغيير، أول أمر ينقصنا هو التنظيم، الموسم لم ينته وسنلعب في يوليو وأغسطس ولا أعلم موعد الموسم الجديد".

ويستعد بيراميدز لمواجهة إنبي بعد غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 46 نقطة من 22 مباراة وبفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.

بينما الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

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