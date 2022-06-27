تقرير: جالاتا سراي يحدد سعر مصطفى محمد.. وشالكه وريمس أبرز المهتمين بضمه

كشفت تقارير تركية أن نادي جالاتا سراي حدد سعر بيع مهاجمه مصطفى محمد هذا الصيف.

قد لا يستمر الدولي المصري في جالاتا سراي الموسم المقبل، إذ ينتظر وصول عرض رسمي من ستاد ريمس الفرنسي تمهيدا لضمه إلى صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت جريدة ستار التركية أن جالاتا سراي يريد مبلغ 10 ملايين يورو مقابل الاستغناء عن الدولي المصري.

وأوضح التقرير أن ريمس الفرنسي وشالكه الألماني هما أبرز المهتمين بضم مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويستعد الناديان لتقديم عرضهما لجالاتا سراي خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب التقرير.

وقال مصدر مقرب من اللاعب – طلب عدم ذكر اسمه - لـFilGoal.com يوم الأربعاء الماضي: "ننتظر تقدم ريمس بعرض رسمي إلى جالاتا سراي خلال الأيام المقبلة لإتمام الانتقال".

وأردف "العرض سيكون عبارة عن إعارة مع أحقية شراء".

وبسؤاله عن صحة التقارير الصحفية المنتشرة (الأربعاء الماضي) حول وجود اهتمام من شالكة الألماني بضم مصطفى أجاب "لم نتحدث مع شالكة أبدا".

وواصل "الاهتمام بمصطفى حاليا هو من الأندية الفرنسية تولوز ومونبيليه ولنس".

قبل أن يتم المصدر حديثه "لكن الجدية في المفاوضات مع اللاعب هي من ريمس".

عقد مصطفى محمد مع جالاتا سراي يمتد حتى صيف عام 2025.

وأنهى ستاد ريمس الموسم الماضي من الدوري الفرنسي محتلا المركز الـ12 بعدما حصد 46 نقطة.

بينما عاد شالكه للدوري الألماني الممتاز في الموسم المقبل.

قبل عدة أيام، أكد دورسون أوزبيك رئيس نادي جالاتا سراي الجديد أنه يرفض رحيل مصطفى محمد.

وبحسب موقع "إنسون هابير" التركي فإن الرئيس الجديد المنتخب لجالاتا سراي قال لمصطفى وساشا بوي اللذان يرغبان في الرحيل: "كل شيء سيكون مختلفا الموسم المقبل".

وواصل "سنكون الأبطال".

وقبل عدة أيام وعقب فوزه بسباق الانتخابات سُئل أوزبيك عن مصير مصطفى محمد وماركاو كريم أرتورك أوغلو وقال: "عندما يتعلق الأمر بالانتقال نسأل اللاعبين أولا".

وواصل "إن أراد أي منهم الرحيل فسوف نريد الحصول على عروض لكن بعيدا عن ذلك ليس لدينا أي نية في بيع هؤلاء اللاعبين الثلاثة".

وشدد "كل منهم قدم موسما ناجحا، لماذا أقوم ببيع أفضل لاعبي فريقي؟ نريد بناء فريقا قويا يتوج بالدوري في مئوية إنشاء الجمهورية التركية".

وأتم "بالنظر لهدفنا فنحن نحتاج لمصطفى وماركاو وكريم، وليس لدينا أي نية في بيع كل اللاعبين الثلاثة إلا إن حصلنا على عرض استثنائي".

وانضم مصطفى إلى جالاتا سراي معارا في منتصف موسم 2020-2021 قبل أن يتم انتقاله نهائيا.

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

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