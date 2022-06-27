زميل ميدو السابق يتولى منصب عمدة فيرونا

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 11:54

كتب : FilGoal

توماسي‎

فاز داميانو توماسي لاعب وسط إيطاليا السابق بمنصب عمدة فيرونا الجديد بالانتخاب.

ونجح لاعب روما السابق في إسقاط العمدة الحالي فيديريكو سبوارينا حين فاز عليه في الانتخابات.

وتغلب البالغ من العمر 48 عاما على سبوارينا في جولة الإعادة بنسبة 54.4٪ من الأصوات مقابل 46.6٪.

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انتخاب توماسي كعمدة لفيرونا أنهى ثلاثة عقود من هيمنة التيار اليميني في المدينة.

هذا ليس أول منصب إداري يتقلده توماسي، إذ أمضى 9 سنوات كرئيس لاتحاد اللاعبين الإيطاليين من 2011 إلى 2018.

توماسي زامل أحمد حسام "ميدو" مهاجم منتخب مصر السابق حين كان الأخير لاعبا في صفوف روما منذ 2004 إلى 2006.

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توماسي ولد في فيرونا وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية هيلاس فيرونا، قبل أن ينتقل إلى روما في عام 1996 ويبقى هناك لمدة 10 سنوات، فاز خلالها بلقب الدوري الإيطالي.

في السنوات الأخيرة من مسيرته الكروية، مثل توماسي ليفانتي وكوينز بارك رينجرز وتيانجين تيدا ونادي لا فيوريتا في سان مارينو قبل أن يعتزل في عام 2019.

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ميدو روما داميانو توماسي
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