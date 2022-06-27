دورة البحر المتوسط - منتخب رجال الطائرة يهزم مقدونيا وينتظر هدية إيطاليا للتأهل

تغلب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على مقدونيا بثلاثة أشواط دون مقابل في ختام مباريات الفريق بالمجموعة بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وكان منتخب مصر قد خسر في الافتتاح أمام إيطاليا بنفس النتيجة.

وحول منتخب مصر تأخره في الشوط الأول إلى فوز بنتيجة 25-23 قبل أن يحقق الفوز بنفس النتيجة في الشوط الثاني.

وحسم الفراعنة المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-20.

وتضم المجموعة الأولى بجوار منتخبات مصر وإيطاليا، منتخب مقدونيا.

وينتظر المنتخب المصري هدية إيطاليا بتحقيق الآتزوري الفوز على مقدونيا ليصعد الفراعنة لربع النهائي.

ومن المقرر إقامة مباريات الدور ربع النهائي يوم الخميس المقبل.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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