دورة البحر المتوسط - فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتيه

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 11:12

كتب : FilGoal

فريال أشرف - كاراتيه

تأهلت البطلة المصرية الأولمبية فريال أشرف إلى نهائي منافسات وزن تحت 68 كجم في رياضة الكاراتيه بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتغلبت فريال أشرف على بطلة اليونان في ربع النهائي قبل أن تهزم لاعبة المغرب في نصف النهائي.

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وكانت فريال قد حققت ذهبية أولمبياد طوكيو لتصبح أول ذهبية نسائية في تاريخ مصر الأولمبي والأولى بشكل عام منذ ذهبية كرم جابر في أثينا 2004.

وضمنت بذلك البعثة المصرية سادس ميدالياتها في دورة ألعاب البحر المتوسط بعد الفوز بفضيتين وثلاث برونزيات.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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دورة ألعاب البحر المتوسط فريال أشرف كاراتيه
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