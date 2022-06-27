أتليتكو ناسيونال يتوج بلقب مرحلة أبروتورا الدوري الكولمبي.. ويعزز الرقم القياسي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 10:52

كتب : FilGoal

أتليتكو ناسيونال - كولومبيا

توج فريق أتليتكو ناسيونال بلقب مرحلة أبرتورا الدوري الكولومبي لكرة القدم ولأول مرة منذ عام 2017.

وعزز ناسيونال رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري في كولومبيا بعدما رفع رصيده إلى 17 لقبا.

وحقق أتليتكو ناسيونال لقب الدوري رغم الخسارة بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإياب أمام ديبورتيس توليما.

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وحسم أتليتكو ناسيونال اللقب بهدف في الدقيقة 91 برأسية جارلان بيريرا.

وكان ناسيونال قد فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبذلك يصل أتليتكو ناسيونال إلى اللقب 17 في تاريخه بفارق لقبين عن فريقي ميلوناريوس وأمريكا دي كالي ولكل منهما 15 لقبا.

وتختلف بطولات الدوري في أمريكا الجنوبية عن باقي القارات، هناك بطلان في الموسم أو دوريان في الموسم والأنظمة المتعارف عليها مختلفة.

أبرتورا تعني الافتتاح، وكلاوسورا تعني النهاية، باللغة الإسبانية، أبرتورا هي المرحلة الأولى من الموسم (النصف الأول).

وكلاوسورا هي المرحلة الثانية من الموسم (النصف الثاني) وقد يحمل أيضا اسم "Finalización" أي الختامية مثلما هو الحال في كولومبيا.

يقام الدوري في كولومبيا بنظام المرحلة الأولى تضم 20 ناديا يخوضون 20 جولة (19 جولة بين الفرق، وجولة استثنائية تضم كافة المباريات الجماهيرية مثل دربي ميديين أو كالي أو الكلاسيكو).

يتأهل أول 8 فرق في جدول الترتيب برصيد النقاط إلى المرحلة النهائية، تقسم الأندية الـ 8 لمجموعتين ويتأهل بطل كل مجموعة لخوض مباراة نهائية لتحديد الفائز باللقب الدوري.

وهو ما يتكرر في المرحلة الثانية "كلاسوروا" فيصبح للموسم بطلين، كما يعد نظام الهبوط هو نظام المتوسط إذ يهبط أقل فريقان حصدا لمتوسط النقاط.

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