موعد مباريات الإثنين 27 يونيو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري والحسم في السعودية

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 10:24

كتب : FilGoal

فاركو - فيوتشر

يشهد اليوم الإثنين ثلاث مباريات جديدة من الجولة 23 بمسابقة الدوري المصري.

وكان المصري قد تغلب مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل في افتتاح مباريات الجولة.

لمعرفة كافة مواعيد اليوم من هنا

أخبار متعلقة
جدول البعثة المصرية في ثاني أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.. مشاركة فريال ومنتخب اليد الإعلان عن جدول مباريات الدوري الإيطالي 2022-23.. دربي ميلانو مبكر تنافس ثلاثي شرس.. جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 جدول أرسنال في الدوري الإنجليزي.. دربي لندني في البداية

الدوري المصري

يستضيف فاركو فريق الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق إيسترن كومباني في صراع البقاء بالمباراة المقامة على استاد خالد بشارة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على فريق فيوتشر على استاد الأهلي we السلام في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي

يحسم لقب الدوري السعودي اليوم الإثنين بين فريقي اتحاد جدة والهلال.

ويلعب الاتحاد أمام الباطن بينما يلعب الهلال ضد الفيصلي في تمام الثامنة مساء.

ويحتاج اتحاد جدة الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد حجازي تحقيق الفوز مع تعثر الهلال لحصد اللقب.

اقرأ أيضا:

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: نفاوض سوزا لتدريب المنتخب

مدرب الأهلي - ريكاردو سواريس.. الأفضل في البرتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى

مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس

مدرب الأهلي - اعتراضات التحكيم وإشادة بالجماهير.. كيف يتعامل سواريس مع الإعلام؟

الدوري المصري الدوري السعودي موعد مباريات اليوم
نرشح لكم
أسوان: إقناع ربيع ياسين لم يستغرق وقتا.. والمدرب يقدر الموارد المتاحة مصدر مقرب من سواريس يكشف لـ في الجول موعد وصوله مصر لقيادة الأهلي عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز
أخر الأخبار
دورة البحر المتوسط - منتخب رجال الطائرة يهزم مقدونيا وينتظر هدية إيطاليا للتأهل 9 دقيقة | رياضات أخرى
أسوان: إقناع ربيع ياسين لم يستغرق وقتا.. والمدرب يقدر الموارد المتاحة 26 دقيقة | الكرة المصرية
ثورة مالك تشيلسي مستمرة.. بيتر تشك يغادر منصبه 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دورة البحر المتوسط - فريال أشرف إلى نهائي منافسات الكاراتيه 42 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - لا تتوقف عن كتابة التاريخ.. أنس جابر الثانية عالميا 52 دقيقة | رياضات أخرى
أتليتكو ناسيونال يتوج بلقب مرحلة أبروتورا الدوري الكولمبي.. ويعزز الرقم القياسي ساعة | أمريكا
موعد مباريات الإثنين 27 يونيو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري والحسم في السعودية ساعة | الكرة المصرية
جدول البعثة المصرية في ثاني أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.. مشاركة فريال ومنتخب اليد ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا