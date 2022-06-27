موعد مباريات الإثنين 27 يونيو 2022.. ثلاث مواجهات في الدوري المصري والحسم في السعودية

يشهد اليوم الإثنين ثلاث مباريات جديدة من الجولة 23 بمسابقة الدوري المصري.

وكان المصري قد تغلب مصر للمقاصة بهدفين دون مقابل في افتتاح مباريات الجولة.

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الدوري المصري

يستضيف فاركو فريق الاتحاد السكندري على استاد الإسكندرية في تمام السابعة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يستضيف الجونة فريق إيسترن كومباني في صراع البقاء بالمباراة المقامة على استاد خالد بشارة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على فريق فيوتشر على استاد الأهلي we السلام في التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري السعودي

يحسم لقب الدوري السعودي اليوم الإثنين بين فريقي اتحاد جدة والهلال.

ويلعب الاتحاد أمام الباطن بينما يلعب الهلال ضد الفيصلي في تمام الثامنة مساء.

ويحتاج اتحاد جدة الذي يلعب ضمن صفوفه المحترف المصري أحمد حجازي تحقيق الفوز مع تعثر الهلال لحصد اللقب.

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