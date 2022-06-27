جدول البعثة المصرية في ثاني أيام دورة ألعاب البحر المتوسط.. مشاركة فريال ومنتخب اليد

تقام اليوم الموافق الإثنين 27 من شهر يونيو 2022 ثاني أيام منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتشارك البعثة المصرية في تسع ألعاب في اليوم الثاني من البطولة.

وتقام البطولة في مدينة وهران الجزائرية وحتى يوم 5 يوليو المقبل.

وتلعب اليوم الإثنين البطلة الأولمبية فريال أشرف صاحبة ذهبية أولمبياد طوكيو.

وجاء جدول البعثة المصرية اليوم الإثني 27 يونيو كالآتي:

- كرة طائرة رجال: مصر × مقدونيا (10 صباحا)

- تنس طاولة (10:30 صباحا)

- كاراتيه (10:30 صباحا)

- مصارعة (11 صباحا)

- تنس (11 صباحا)

- الشراع (12 ظهرا)

- الجمباز (2 عصرا)

- الملاكمة (3 عصرا)

- كرة طائرة سيدات: مصر × اليونان (4 عصرا)

- كرة يد رجال: مصر × إيطاليا (5 مساء)

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

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