ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 00:27

كتب : رضا السنباطي

ربيع ياسين

أعلن نادى أسوان تعيين ربيع ياسين مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز (2022-2023)

جاء ذلك في بيان رسمي من النادي، أعلن خلاله أن عملية تشكيل جهاز ياسين المعاون من هيكل فني وإداري وطبي، لا تزال جارية حتى الآن.

وتصدر أسوان مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية ليعود مرة أخرى إلى الدوري الممتاز.

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ولعب أسوان مؤخرا نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي (2020-2021) حيث خسر أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل الأبيض إلى النهائي.

وينتظر الزمالك الفائز من الأهلي وبتروجت في المباراة النهائية.

وكان أحمد مصطفى "بيبو" المدرب السابق لأسوان قد تقدم باستقالته قبل بضعة أيام.

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