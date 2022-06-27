طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي

الإثنين، 27 يونيو 2022 - 00:14

كتب : FilGoal

حسين السيد بعد خروجه مصابا من مباراة بيراميدز والأهلي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن حالة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي.

وخسر بيراميدز أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

وغادر حسين السيد المباراة مصابا في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

أخبار متعلقة
مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية مدرب مصر – تلميذ كيروش سيدرب صلاح أخيرا.. من هو باولو سوزا الأقرب لتدريب الفراعنة مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز مدرب مصر - فلسفة صارمة قتلتها المرتدات.. كيف يلعب باولو سوزا

وقال المنيري في تصريحات للموقع الرسمي لبيراميدز: "حسين السيد تعرض لاصطدام مباشر في الرأس وفضلنا نقلة للمستشفى بسيارة الإسعاف للاطمئنان عليه".

وأضاف "اللاعب خضع لفحوصات طبية شاملة وثبتت إصابته بجرع قطعي في الرأس".

وتابع "الجرح استلزم خياطة 10 غرز في مكان الإصابة حتى استقرت حالته وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه بصورة كاملة".

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام إنبي 29 يونيو ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.

اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: نفاوض سوزا لتدريب المنتخب

مدرب الأهلي - ريكاردو سواريس.. الأفضل في البرتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى

مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس

مدرب الأهلي - اعتراضات التحكيم وإشادة بالجماهير.. كيف يتعامل سواريس مع الإعلام؟

الأهلي بيراميدز كأس مصر إصابة حسين السيد
نرشح لكم
عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق في مباراة إثارة الوقت الضائع.. الأهلي يهزم بيراميدز ويعبر لنصف نهائي الكأس الماضي مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: الاتحاد المصري تفاوض معنا.. هناك موافقة مبدئية ولكن
أخر الأخبار
عبد الحفيظ: أين محمد عادل من التحكيم لـ الأهلي؟ ومن يطالب بإلغاء الدوري صاحب فكر فاسد دقيقة | الكرة المصرية
حسام حسن ورمضان يكسران الصيام.. أبرز أرقام فوز الأهلي على بيراميدز 11 دقيقة | الكرة المصرية
ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان 17 دقيقة | الكرة المصرية
طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي 30 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر قمصان: هذا هو ردي على تاكيس.. وأرفض انتقاد الشناوي والسولية 31 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب مصر – تلميذ كيروش سيدرب صلاح أخيرا.. من هو باولو سوزا الأقرب لتدريب الفراعنة 36 دقيقة | تقرير في الجول
مؤتمر تاكيس: كنا الأفضل أمام الأهلي.. وإكرامي ليس سبب خسائر بيراميدز 41 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب مصر - فلسفة صارمة قتلتها المرتدات.. كيف يلعب باولو سوزا 51 دقيقة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس