طبيب بيراميدز يكشف مدى خطورة إصابة حسين السيد أمام الأهلي

كشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن حالة حسين السيد الظهير الأيسر للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الأهلي.

وخسر بيراميدز أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد في ربع نهائي كأس مصر لموسم 2020-2021.

وغادر حسين السيد المباراة مصابا في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

وقال المنيري في تصريحات للموقع الرسمي لبيراميدز: "حسين السيد تعرض لاصطدام مباشر في الرأس وفضلنا نقلة للمستشفى بسيارة الإسعاف للاطمئنان عليه".

وأضاف "اللاعب خضع لفحوصات طبية شاملة وثبتت إصابته بجرع قطعي في الرأس".

وتابع "الجرح استلزم خياطة 10 غرز في مكان الإصابة حتى استقرت حالته وغادر المستشفى بعد الاطمئنان عليه بصورة كاملة".

ويلعب بيراميدز مباراته المقبلة أمام إنبي 29 يونيو ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.



























































































اقرأ أيضا

اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول: نفاوض سوزا لتدريب المنتخب

مدرب الأهلي - ريكاردو سواريس.. الأفضل في البرتغال لحل المشاكل بأسرع وقت ومورينيو مثله الأعلى

مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس

مدرب الأهلي - اعتراضات التحكيم وإشادة بالجماهير.. كيف يتعامل سواريس مع الإعلام؟