الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 26 يونيو 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

احتفال فريق الأهلي بالهدف أمام بيراميدز

يستعد الأهلي لمواجهة سموحة ضمن مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري المصري.

وفاز الأهلي على بيراميدز في مباراته الأخيرة بهدفين دون رد في ربع نهائي كأس مصر موسم 2020-2021.

على الجانب الآخر، تعادل سموحة مع طلائع الجيش بثلاثة أهداف لكل فريق في ضمن مباريات الأسبوع الـ22 من الدوري المصري.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للدوري برصيد 44 نقطة من 19 مباراة.

ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلق

تقام المباراة يوم الأربعاء 29 يونيو.

ويلعب اللقاء على ستاد الإسكندرية.

ويبدأ في تمام التاسعة والنصف مساء.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء أيمن الكاشف.

وفاز الأهلي على سموحة في مباراة الدور الأول بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وفي كأس الرابطة، فاز سموحة بثلاثة أهداف دون رد.

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