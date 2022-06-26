بالفيديو - نور الشربيني لـ في الجول: حضور الجماهير كان أفضل شيء في البطولة

الأحد، 26 يونيو 2022 - 23:37

كتب : FilGoal

نور الشربيني

شددت نور الشربيني على أن حضور الجماهير للجولة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش كان هو أجمل الأشياء في البطولة، كما شددت الشربيني على أن ختام الموسم بتحقيقها للقب كان هاما جدا.

وتوجت نور الشربيني بلقب الجولة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وقالت الشربيني في تصريحات لـ FilGoal.com: ";كان من المهم أن أنهي الموسم بتحقيق ذلك اللقب وبأداء جيد وبالطبع الجماهير هي الأهم وتشجيعهم هو أفضل شيء في البطولة".

أخبار متعلقة
بالفيديو - مصطفى عسل لـ في الجول: جماهير الأهلي تركت مباراة بيراميدز لتشجيعي كرة يد - الزمالك يمدد تعاقده مع مصطفى بشير اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني بطلان للسلسلة الختامية دورة البحر المتوسط - فضية جديدة لـ مصر في الكاراتيه

وأضافت "أتمنى أن تكون إصابتي خفيفة ولكن في كل الأحوال كانت المباراة الأخيرة في الموسم وسأحصل على بعض الراحة".

وتوج مصطفى عسل بلقب منافسات الرجال بعد الفوز على بول كول بنتيجة 3-0.

نور الشربيني اسكواش
نرشح لكم
بالفيديو - مصطفى عسل لـ في الجول: جماهير الأهلي تركت مباراة بيراميدز لتشجيعي كرة يد - الزمالك يمدد تعاقده مع مصطفى بشير اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني بطلان للسلسلة الختامية دورة البحر المتوسط - فضية جديدة لـ مصر في الكاراتيه دورة البحر المتوسط - فضيتان لـ مصر في الكاراتيه كأس العرب للصالات - المغرب إلى النهائي بالفوز على مصر بخماسية دورة البحر المتوسط - منتخب سيدات الطائرة يستهل مشواره بالفوز على مقدونيا دورة البحر المتوسط - مصر تحقق برونزيتين في الكاراتيه
أخر الأخبار
مدرب مصر - فلسفة صارمة قتلتها المرتدات.. كيف يلعب باولو سوزا 7 دقيقة | تقرير في الجول
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق 20 دقيقة | الكرة المصرية
في مباراة إثارة الوقت الضائع.. الأهلي يهزم بيراميدز ويعبر لنصف نهائي الكأس الماضي 22 دقيقة | الكرة المصرية
بالفيديو - نور الشربيني لـ في الجول: حضور الجماهير كان أفضل شيء في البطولة 23 دقيقة | رياضات أخرى
بالفيديو - مصطفى عسل لـ في الجول: جماهير الأهلي تركت مباراة بيراميدز لتشجيعي 50 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - الزمالك يمدد تعاقده مع مصطفى بشير ساعة | كرة يد
اسكواش - مصطفى عسل ونور الشربيني بطلان للسلسلة الختامية ساعة | رياضات أخرى
دورة البحر المتوسط - فضية جديدة لـ مصر في الكاراتيه 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري 2 قرعة كأس مصر – الزمالك ضد الإسماعيلي وطريق ناري للأبيض.. والأهلي أمام المقاصة 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: "اسم مبهر" طلب 200 مليون جنيه.. وهذا سبب ابتعاد فيتوريا 4 مدرب الأهلي - من الاستحواذ والضغط إلى الدفاع السداسي.. كيف يلعب ريكاردو سواريس