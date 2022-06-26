بالفيديو - نور الشربيني لـ في الجول: حضور الجماهير كان أفضل شيء في البطولة

شددت نور الشربيني على أن حضور الجماهير للجولة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش كان هو أجمل الأشياء في البطولة، كما شددت الشربيني على أن ختام الموسم بتحقيقها للقب كان هاما جدا.

وتوجت نور الشربيني بلقب الجولة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش للمرة الثانية في تاريخها بعد الفوز على نوران جوهر في المباراة النهائية بنتيجة 3-0.

وقالت الشربيني في تصريحات لـ FilGoal.com: ";كان من المهم أن أنهي الموسم بتحقيق ذلك اللقب وبأداء جيد وبالطبع الجماهير هي الأهم وتشجيعهم هو أفضل شيء في البطولة".

وأضافت "أتمنى أن تكون إصابتي خفيفة ولكن في كل الأحوال كانت المباراة الأخيرة في الموسم وسأحصل على بعض الراحة".

وتوج مصطفى عسل بلقب منافسات الرجال بعد الفوز على بول كول بنتيجة 3-0.

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