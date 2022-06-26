بالفيديو - عسل لـ في الجول: فخور بحضور جماهير الأهلي لدعمي رغم مواجهة بيراميدز في القدم

الأحد، 26 يونيو 2022 - 23:10

كتب : FilGoal

مصطفى عسل

كشف مصطفى عسل لاعب الاسكواش عن أسباب احتفاله دائما على طريقة مؤمن زكريا بعد الفوز بالمباريات.

وتوج مصطفى عسل بلقب الجولة الختامية لأفضل ثمانية لاعبين في موسم الاسكواش والتي أقيمت في مصر.

وفاز عسل في المباراة النهائية على بول كول بنتيجة 3-0.

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وقال عسل في تصريحات لـ FilGoal.com: "حصلت على دعم كبير، أنا متعب لأننا في نهاية الموسم ولكن دعم الجماهير اليوم كان رهيبا".

وتابع "أشكر جماهير الأهلي الذين يقفون دائما خلفي ويدعمونني وهم رقم واحد، الدعم الذي تلقيته على وسائل التواصل الاجتماعي شيء كبير جدا، وبعضهم تواجد لتشجيعي رغم وجود مواجهة أمام بيراميدز وهذا شيء يسعدني للغاية".

وأضاف "لاعبو الأهلي يدعمونني من مختلف الألعاب ونحن جميعا متحدين والأهلي رقم واحد".

وأتم "الاحتفال على طريقة مؤمن زكريا؟ مؤمن كان لاعبا رائعا في كرة القدم، أبدع في الأهلي وفي الزمالك ومنتخب مصر ودائما سأحتفل على طريقته وسيعود إلينا سالما بإذن الله".

مصطفى عسل اسكواش الأهلي
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