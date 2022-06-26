كرة يد - الزمالك يمدد تعاقده مع مصطفى بشير

الأحد، 26 يونيو 2022 - 22:30

كتب : FilGoal

مصطفى خليل لاعب يد الزمالك

أعلن الزمالك تمديد تعقاده مع مصطفى بشير لاعب الفريق الأول لكرة اليد لمدة ثلاثة مواسم.

وقام اللاعب بالتوقيع على تجديد عقوده خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الزمالك والمشرف العام على ألعاب الصالات.

بشير كان قد انضم للزمالك في عام 2020 وأسهم في تتويج الفريق بـ 6 بطولات محلية وقارية.

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وتوج اللاعب برفقة الزمالك بلقب دوري المحترفين المصري مرتين وبطولة سوبر دوري المحترفين المصري ولقب السوبر الإفريقي مرتين وبطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

ويأتي تجديد التعاقد مع بشير في إطار خطة مجلس إدارة الزمالك التي تهدف إلى تدعيم كل الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة والحفاظ على أبرز نجوم هذه الألعاب لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.

وأعلن الزمالك في الفترة الأخيرة تجديد تعاقد أكرم يسري وعمر الوكيل بكار محمود خليل "فلفل" حارس مرمى الفريق لمدة 3 سنوات لكل منهم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك نجح في التوصل لاتفاق نهائي مع الإسباني ماتيو جارالدا المدير الفني لمنتخب يد تشيلي.

ومن المقرر أن يصل المدرب الإسباني إلى مصر في الـ17 من شهر يوليو المقبل.

وفاز الزمالك بلقب دوري المحترفين لكرة اليد بالفوز على الأهلي.

وتوج سبورتنج الموسم المنقضي بلقب كأس مصر على حساب الزمالك.

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