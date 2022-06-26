دورة البحر المتوسط - فضية جديدة لـ مصر في الكاراتيه

الأحد، 26 يونيو 2022 - 21:42

كتب : FilGoal

عبد الله ممدوح لاعب الكاراتيه

حقق عبد الله ممدوح الميدالية الفضية الثالثة للبعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 والمقامة بمدينة وهران في الجزائر.

وحصل ممدوح على المركز الثاني في منافسات الكاراتيه وزن 75 كجم.

وخسر ممدوح في المباراة النهائية أمام بطل الجزائر بنتيجة 5-4 في المباراة النهائية.

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وارتفع رصيد مصر لخمس ميداليات في اليوم الأول من دورة ألعاب البحر المتوسط كانت جميعها في الكاراتيه.

وحصلت البعثة المصري على ثلاث ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين.

وحققت أحلام حمدي الميدالية الفضية الثانية بعد الخسارة في نهائي وزن 55 كجم أمام الجزائرية لويزة بوريش بنتيجة 4-1.

كما توجت ريم أحمد سلامة الميدالية الفضية في لعبة الكاراتيه وزن تحت 50 كجم.

وحصد عمرو علاء لاعب الكاراتيه الميدالية البرونزية في منافسات وزن تحت 60 كجم.

بينما حقق أحمد أيمن لطفي برونزية منافسات تحت 76 كجم بعد انسحاب منافسه.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

عبد الله ممدوح الكاراتيه دورة ألعاب البحر المتوسط
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