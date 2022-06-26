مصدر مقرب من سوزا لـ في الجول: الاتحاد المصري تفاوض معنا.. هناك موافقة مبدئية ولكن

كشف مصدر مقرب من البرتغالي باولو سوزا عن حدوث تفاوض مع الاتحاد المصري لتدريب المنتخب مشيرا إلى أن المدرب سيتخذ قراره قريبا.

وقال مصدر مقرب من باولو سوزا لـ FilGoal.com: "حدث تفاوض اليوم من جانب الاتحاد المصري مع المدرب عن طريق حازم إمام".

وأضاف "تم تقديم عرض رسمي خلال الساعات الماضية".

وواصل "هناك موافقة مبدئية على تدريب المنتخب".

وأتم "المدرب يقوم بدراسة العرض قبل اتخاذ قراره النهائي قريبا".

وكشف مصدر من اتحاد الكرة في وقت سابق لـ FilGoal.com عن تواجد البرتغالي باولو سوزا ضمن المرشحين لمهمة تدريب منتخب مصر.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "نتواصل بالفعل مع باولو سوزا".

وأضاف "تفاوضنا معه وهو واحد من المرشحين بقوة لتدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة".

ورحل إيهاب جلال عن تدريب الفراعنة بعد ثلاث مباريات فقط بالفوز على غينيا ثم الهزيمة أمام إثيوبيا وكوريا الجنوبية.

مصدر مقرب من باولو سوزا لـ @filgoal 🗣️ 💬"المدرب أبدى موافقة مبدئية على تدريب منتخب مصر" pic.twitter.com/UcEDUjBc3W — FilGoal (@FilGoal) June 26, 2022

ويعد باولو سوزا متاحا حاليا للتفاوض خاصة عقب فسخ تعاقده قبل عدة أشهر مع فلامنجو البرازيلي.

وبدأ اللاعب البرتغالي السابق مسيرته التدريبية في عام 2005 مع منتخب بلاده تحت 16 سنة ثم قاد كوينز بارك رينجرز الأسكتلندي وسوانزي سيتي الويلزي ثم ليستر سيتي الإنجليزي.

ثم قاد صاحب الـ51 عاما فريق فديوتون المجري ومكابي تل أبيب الإسرائيلي وبازل السويسري وفيورنتينا الإيطالي حيث درب وقتها محمد صلاح.

ذلك قبل أن يحط الرحال في الصين لتدريب تيانجين تيدا ثم بوردو الفرنسي ومنتخب بولندا وأخيرا فلامنجو.