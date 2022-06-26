انتهت كأس مصر - الأهلي (2)-(1) بيراميدز.. تأهل الأحمر
الأحد، 26 يونيو 2022 - 20:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر الموسم الماضي 2020/2021.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف
ق 96: جووووول رمضان صبحي وهدف بيراميدز من ركلة جزاء
ق 95: ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة عبد الله السعيد
ق 75: خروج طاهر وهاني ونزول كريم فؤاد وزياد
ق 72: نزول إريك تراوري وبلاتي توريه بدلا من دونجا وفخر الدين
ق 72: نزول حسام حسن بدلا من محمد شريف
ق 60: فخر الدين يهدر انفرادا أمام الشناوي بعد تمريرة من إسلام عيسى بعد قطعها من ياسر إبراهيم
ق 50: فرصة خطيرة من شريف بعد تمريرة من أفشة ويمرر والكرة تمر من أمام صلاح محسن أمام المرمى الخالي
ق 47: تسديدة من فخر الدين بن يوسف يمسك بها الشناوي
ق 46: نزول صلاح محسن بدلا من محمود وحيد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 39: محاولة خطيرة وتسديدة من إسلام عيسى يبعدها الشناوي لركنية
ق 32: نزول أحمد سامي بدلا من حسين السيد
ق 30: إصابة حسين السيد لاعب بيراميدز
ق 25: ضغط من بيراميدز ومحاولات للتعادل وتسديدة من فخر الدين بن يوسف يمسك بها الشناوي
ق 18: جوووول طاهر والأول للأهلي
ق 13: كرة مقطوعة من ديانج وتسديدة خطيرة من عبد الله السعيد تمر جوار المرمى
انطلاق المباراة