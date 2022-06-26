انتهت كأس مصر - الأهلي (2)-(1) بيراميدز.. تأهل الأحمر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في دور الـ8 لكأس مصر الموسم الماضي 2020/2021.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بهدفين لهدف

ق 96: جووووول رمضان صبحي وهدف بيراميدز من ركلة جزاء

ق 95: ركلة جزاء لبيراميدز بعد عرقلة عبد الله السعيد

ق 75: خروج طاهر وهاني ونزول كريم فؤاد وزياد

ق 72: نزول إريك تراوري وبلاتي توريه بدلا من دونجا وفخر الدين

ق 72: نزول حسام حسن بدلا من محمد شريف

ق 60: فخر الدين يهدر انفرادا أمام الشناوي بعد تمريرة من إسلام عيسى بعد قطعها من ياسر إبراهيم

ق 50: فرصة خطيرة من شريف بعد تمريرة من أفشة ويمرر والكرة تمر من أمام صلاح محسن أمام المرمى الخالي

ق 47: تسديدة من فخر الدين بن يوسف يمسك بها الشناوي

ق 46: نزول صلاح محسن بدلا من محمود وحيد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد

ق 39: محاولة خطيرة وتسديدة من إسلام عيسى يبعدها الشناوي لركنية

ق 32: نزول أحمد سامي بدلا من حسين السيد

ق 30: إصابة حسين السيد لاعب بيراميدز

ق 25: ضغط من بيراميدز ومحاولات للتعادل وتسديدة من فخر الدين بن يوسف يمسك بها الشناوي

ق 18: جوووول طاهر والأول للأهلي

ق 13: كرة مقطوعة من ديانج وتسديدة خطيرة من عبد الله السعيد تمر جوار المرمى

انطلاق المباراة