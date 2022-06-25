لاعب الكرة الوحيد.. محمد صلاح ثامن رجال الخير في قائمة تايمز

احتل محمد صلاح المركز الثامن في قائمة صحيفة "تايمز" الإنجليزية لأعمال الخير والتي ضمت 25 شخصية.

ويعد صلاح لاعب الكرة الوحيد والرياضي الثاني بعد لويس هاميلتون نجم فورمولا 1، في القائمة التي ارتكزت على نسبة العطاء لأعمال الخير مقارنة بحجم ثروة المتبرع.

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