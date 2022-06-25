لاعب الكرة الوحيد.. محمد صلاح ثامن رجال الخير في قائمة تايمز

السبت، 25 يونيو 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد ولفرهامبتون

احتل محمد صلاح المركز الثامن في قائمة صحيفة "تايمز" الإنجليزية لأعمال الخير والتي ضمت 25 شخصية.

ويعد صلاح لاعب الكرة الوحيد والرياضي الثاني بعد لويس هاميلتون نجم فورمولا 1، في القائمة التي ارتكزت على نسبة العطاء لأعمال الخير مقارنة بحجم ثروة المتبرع.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول منتخب مصر لويس هاميلتون
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