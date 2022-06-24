قبل أندي كارول.. أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي
الجمعة، 24 يونيو 2022 - 18:23
كتب : FilGoal
فشل إتمام التعاقد بين الإنجليزي أندي كارول مع كلوب بروج البلجيكي بسبب عدم اجتيازه للفحص الطبي.
وإليكم أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي.
طالع القائمة من هنــــــــــــــــــــــــا.
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