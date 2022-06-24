قبل أندي كارول.. أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي

فشل إتمام التعاقد بين الإنجليزي أندي كارول مع كلوب بروج البلجيكي بسبب عدم اجتيازه للفحص الطبي.

وإليكم أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي.

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