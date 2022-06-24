قبل أندي كارول.. أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي

الجمعة، 24 يونيو 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

جريزمان - فحص طبي

فشل إتمام التعاقد بين الإنجليزي أندي كارول مع كلوب بروج البلجيكي بسبب عدم اجتيازه للفحص الطبي.

وإليكم أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي.

طالع القائمة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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فحص طبي أبرز اللاعبين الذين فشلوا في اجتياز الفحص الطبي
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