أهم لحظات محمد صلاح مع ليفربول في 5 سنوات

الأربعاء، 22 يونيو 2022 - 13:05

كتب : FilGoal

صلاح مع جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب

تمر اليوم الذكرى الخامسة على توقيع محمد صلاح مع ليفربول.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح كان قد انضم إلى ليفربول في 22 يونيو 2017 قادما من روما.

تعرف على أفضل لحظات صلاح مع ليفربول من هنا

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