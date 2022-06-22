أهم لحظات محمد صلاح مع ليفربول في 5 سنوات

تمر اليوم الذكرى الخامسة على توقيع محمد صلاح مع ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح كان قد انضم إلى ليفربول في 22 يونيو 2017 قادما من روما.

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