عواد: لا فارق بين أي لاعب في الزمالك.. هدفنا الحفاظ على لقب الدوري

الأحد، 19 يونيو 2022 - 23:26

كتب : FilGoal

محمد عواد

شدد محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أن فريقه كان بمقدوره الفوز على الأهلي اليوم مشيرا إلى أن الهدف هو مواصلة المشوار للحفاظ على لقب الدوري.

وتعادل الزمالك أمام مضيفه الأهلي بهدفين لكل فريق في ملعب الأهلي we السلام بالجولة 20 للدوري المصري.

وقال محمد عواد في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "كان بمقدرونا الخروج بالفوز اليوم ولكن مع الغيابات الكثيرة فالنتيجة مرضية، الجمهور دعمنا بشكل رائع".

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وأضاف "أتمنى أن نواصل مشوارنا لنحافظ على لقب الدوري، هذا هو هدفنا ".

وواصل "لدينا أكثر من لاعب صغير يلعبون القمة للمرة الأولى فلذلك كان الأداء مهتزا في الشوط الأول ولكننا تماسكنا بعد ذلك، أتمنى أن يكون الشباب إضافة كبيرة للنادي".

وتابع "أشكر المدرب على الثقة الكبيرة التي منحها لنا وللناشئين، هناك نظام للمدرب منذ اليوم الأول ولا فارق بين أساسي واحتياطي، لاعب كبير أو صغير ".

واستكمل "بين الشوطين المدرب تحدث معنا عن ضرورة أن نكون إيجابيين على المرمى ونجحنا في العودة ولم نكن موفقين في آخر كرتين".

وأتم "كنت أتمنى أن أنقذ كرة الهدف الثاني لأساعد فريقي على الفوز ولكن لم يكن هناك توفيق".

الزمالك رفع رصيده إلى 45 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، بفارق نقطتين عن بيراميدز الثاني الذي خاض نفس عدد المباريات.

فيما رفع الأهلي رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث من 18 مباراة خاضها.

ويلعب الزمالك مع البنك الأهلي الأربعاء المقبل لحساب الجولة 22 من الدوري.

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