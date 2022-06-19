اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ75.. هل تعرف حسن شحاتة جيدا؟

هل تابعت مسيرة حسن شحاتة أسطورة تدريب منتخب مصر جيدا؟

المدرب المصري الأبرز في العالم في الألفية الجديدة، أتم عامه الـ75.

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