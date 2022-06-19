اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ75.. هل تعرف حسن شحاتة جيدا؟

الأحد، 19 يونيو 2022 - 13:23

كتب : محمود صلاح

حسن شحاتة يحتفل بالفوز بكأس أمم إفريقيا 2006

هل تابعت مسيرة حسن شحاتة أسطورة تدريب منتخب مصر جيدا؟

المدرب المصري الأبرز في العالم في الألفية الجديدة، أتم عامه الـ75.

اختبر معلوماتك.. ونافس أصدقائك.

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حسن شحاتة منتخب مصر
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