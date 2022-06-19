اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ75.. هل تعرف حسن شحاتة جيدا؟
الأحد، 19 يونيو 2022 - 13:23
كتب : محمود صلاح
هل تابعت مسيرة حسن شحاتة أسطورة تدريب منتخب مصر جيدا؟
المدرب المصري الأبرز في العالم في الألفية الجديدة، أتم عامه الـ75.
اختبر معلوماتك.. ونافس أصدقائك.
نرشح لكم
اختبر معلوماتك - في ذكرى انضمامه لـ ليفربول.. هل تعرف محمد صلاح جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف هذه الارقام القياسية لمباريات القمة بين الأهلي والزمالك؟ اختبر معلوماتك - أي من هؤلاء لعب للأهلي والزمالك؟ اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ 55.. هل تعرف يورجن كلوب جيدا؟ اختبر معلوماتك - في عيد ميلاده الـ30.. هل تعرف محمد صلاح جيدا؟ اختبر معلوماتك - بعد رحيله عن الأهلي.. هل تعرف موسيماني جيدا؟ اختبر معلوماتك - هل تعرف كارلو أنشيلوتي جيدا؟ هل تعرف تاريخ الأهلي في نهائيات دوري أبطال إفريقيا جيدا؟ اختبر نفسك