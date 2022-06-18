انتهت في الدوري المصري - الاتحاد (1) (0) مصر للمقاصة

السبت، 18 يونيو 2022 - 21:24

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - بيراميدز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة في الجولة 22 من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــا.

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نهاية المباراة

ق 83 كريم الديب بدلا من مورو ساليفو

ق 79 أحمد نبيل مانجا بدلا من خالد الغندور

ق 74 أحمد عادل ميسي يحاول استغلال تقدم الحارس ويسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 73 فوزي الحناوي يسدد ولكن الكرة تمر بجوار القائم

ق 65 فوزي الحناوي وأحمد عادل ميسي بدلا من إبراهيم حسن وبنجامين بواتينج

ق 63 بواتينج يسقط داخل المنطقة ويطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستمرار اللعب

ق 57: سعيد الونش ومحمد عادل بدلا من جون أفيري ومحمد علاء في صفوف المقاصة

ق 55: جون أفيري يسدد كرة للمقاصة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

ق 36: عرضية من خالد الغندور وتسديدة من صبري رحيل تعلو العارضة

ق 33: عرضية من السيد سالم يحولها بنجامين بواتينج برأسية ولكن بجوار القائم.

ق 19: إبراهيم حسن يسدد ولكن الحارس محمد مجدي يتصدى

ق 2: جووول أووول بنجامين بواتيج يسجل هدف الاتحاد الأول برأسية، ركنية وصلت إلى إبراهيم حسن الذي أرسلها عرضية على رأس بواتينج

بداية اللقاء

مصر للمقاصة الاتحاد الدوري المصري في الدوري
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