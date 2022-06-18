مساعد كيروش يكشف: هناك مفاوضات لعودته إلى مصر.. وهذا موعد قراره

كشف روجر دي سا مساعد كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر عن وجود مفاوضات بين المدرب واتحاد الكرة لأجل العودة.

وقال دي سا في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "هناك مفاوضات بالفعل. قال لي إنه لم يتخذ قرارا بعد ولن يتحدث عن هذا الموضوع قبل يوم الإثنين. لا أعرف إلى أين سيصل تفكيره ولكننا نتواصل بشكل مستمر وهذا كان ما قاله لي اليوم".

وأوضح "لن تكون هناك مشكلة أبدا في العودة لمصر، ولكني أترك إجابة المدرب ليقولها بنفسه. القرار في يده".

وأضاف "ردة فعلنا وقت الرحيل كانت الإحباط. كنا نأمل في استكمال مهمتنا ولكن أحبطنا عدم التأهل إلى كأس العالم وأيضا كنت بالفعل أرغب في الاستمرار مع المنتخب المصري لفترة أطول".

وواصل "حين رحل كيروش قال إن الاتحاد المصري اتخذ القرار المناسب له. بالفعل كنا نرغب في الاستمرار وعلى الرغم من هذا الإحباط إلا أننا نشعر بالفخر لأننا أدينا ما علينا إلى أقصى طاقاتنا".

وتابع "أعتقد أن عدم الاستمرار كان قرارا صائبا لأننا لم نتأهل لكأس العالم، فالسؤال لماذا أبقى ولا يوجد شيء نخوضه؟ لقد آثر ترك الساحة لمن يأتي بعده ليكمل المسيرة وللاتحاد لكي يختار الأفضل".

وعن مطالب كيروش خلال وجوده كمدرب للمنتخب قال: "إنه رجل محترف وحريص جدا على عمله. كنا نطلب أشياء كثيرة بشكل يومي، حيث كان يريد معلومات كافية عن كل اللاعبين منذ اليوم الأول وأن يكون هناك هيكل ثابت للفريق".

وأوضح "مع كل هذه الطلبات كان هناك دعم وردود فعل إيجابية لكل ما كان يطلبه".

وعما إذا كان قد طلب تعديلات على الدوري المصري بتقليل عدد فرقه وما إلى ذلك قال: "لا أعتقد أن مثل هذه الموضوعات طرحت بشكل رسمي ولكننا تحدثنا عنها، ولكننا عندما طلبنا توقف الدوري حصلنا على ذلك، لا توجد أي شكوى".

وعن محمد صلاح قائد المنتخب قال: "معدل عمله مع المنتخب عظيم وكلما يلعب يعطي أكثر مما لديه".

واختتم" صلاح يبذل قصارى جهده فهو إنسان أمين جدا وواضح وكل ما يشغله هو مصلحة الفريق، ويهتم جدا أن تكون هناك علاقة محبة وود بينه وبين لاعبي الفريق، أحترم محمد صلاح كقائد ولاعب كشخص".

ورحل كيروش قبل شهرين إثر الفشل في التأهل إلى كأس العالم 2022 بخسارة الجولة الأخيرة للتصفيات أمام السنغال بركلات الترجيح.

وحقق كيروش المركز الثاني في كأس أمم إفريقيا في الكاميرون، حيث خسر النهائي أمام السنغال بركلات الترجيح.