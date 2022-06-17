انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (3) (3) سموحة.. نهاية اللقاء
الجمعة، 17 يونيو 2022 - 21:22
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة طلائع الجيش وسموحة في الجولة 22 من الدوري المصري.
ويحتل سموحة المركز الخامس برصيد 35 نقطة من 21 مباراة، ويأتي الطلائع خلفه مباشرة برصيد 32 نقطة.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.
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نهاية اللقاء
ق 99: جوووول التعااادل من عبد الكبير الوادي من ركلة جزاء.
ق 96: بسام يتالق ويتصدى ركلة لجزاء والحكم يعلن إعادتها
ق 96: ضربة جزااء رابعة في اللقاء
ق 86: جووول أحمد سمير والثاااالث من ركلة جزاء.
ق 82: ضربة جزاااء ثالثة من نصيب طلائع الجيش
ق 70: جووول رأسية رجب نبيل برأسية متقنة يسجل التعادل.
ق 55: جووول عبد الكبير الوداي يسجل هدف تقليص الفارق
ق 53: ركلة جزاء لسموحة
ق 49: جووول ثاااان.. فيكتوري يسجل برأسية
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 41: جوووول أحمد سمير يسجل الأول من ركلة جزاء.
ق 39: ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد لمسة يد على رجب نبيل.
ق 2: تسديدة من محمد جابر من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم.
بداية اللقاء