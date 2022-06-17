انتهت الدوري المصري - طلائع الجيش (3) (3) سموحة.. نهاية اللقاء

إثارة الـ +99.. العشري يعادل رقمه القياسي مع الجيش بتعادل مثير أمام سموحة

بيان - الإسماعيلي يهدد بالانسحاب من الدوري بسبب "الأخطاء التحكيمية الواضحة"

"اهتمام من النادي الأهلي في الشرق الأوسط".. أي فريق يتفاوض مع مانويل بيليجريني؟