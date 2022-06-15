كرة سلة - بطل إفريقيا مديرا فنيا لفريق الاتحاد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 22:49

كتب : هاني العوضي

ميودراغ بيريسيك ومحمد مصيلحي - الاتحاد كرة سلة

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد مع الصربي ميودراغ بيريسيك مديرا فنيا للموسم الجديد.

وكان بيريسيك يتولى القيادة الفنية لفريق اتحاد المنستير التونسي والذي توج بلقب بطولة إفريقيا الأخيرة.

وكشف موقع الاتحاد عن نجاح مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع الصربي بيريسيك بعد رحلة من مصيلحي إلى تونس.

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وجاء التعاقد مع الصربي بعد اتفاق رأي لجنة كرة السلة برئاسة أحمد عبد المجيد وعضوية كل من حازم الرجال ومحمد خميس على تولي بيريسيك القيادة الفنية.

ومن المقرر أن يضم الجهاز الفني مساعدا بجانب بيريسيك بناء على اختيار المدرب الصربي.

وتوج بيريسيك في الموسم المنقضي مع اتحاد المنستير بألقاب الدوري وكأس تونس وبطولة إفريقيا BAL.

ويحق للاتحاد ضم لاعبين اثنين فقط دون رسوم بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة دوري السوبر للموسم المنقضي.

وضم الفريق السكندري كل من يوسف شحاتة وأنس أسامة تدعيما لصفوف الفريق للموسم المقبل.

صفقتا الاتحاد لا يشملان المحترف الأجنبي، وكان الفريق السكندري قد أعلن رحيل كوري ويبستر المحترف النيوزلاندي.

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