ليكيب: وهبي الخزري يرفض عرضا خياليا من النصر السعودي

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 22:33

كتب : FilGoal

وهبي الخزري - سانت اتيان

رفض الدولي التونسي وهبي الخزري عرضا خياليا للانضمام لصفوف النصر السعودية بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وينتهي تعاقد الخزري مع سانت إتيان بنهاية الشهر الجاري ويحق له الانتقال لأي بشكل مجاني.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن الخزري تلقى عرضا خياليا من النصر لكنه رفض ويفضل الاستمرار في الدوري الفرنسي.

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وأضافت أن صاحب الـ31 عاما لديه 3 عروض من أندية نيس وليل ومارسيليا بخلاف بعض العروض من الدوري الإيطالي والأمريكي.

الخزري فشل في إنقاذ سانت إتيان من الهبوط لدوري الدرجة الثانية الموسم المنصرم، إذ احتل المركز الـ18 برصيد 32 نقطة.

سانت إتيان للمرة الأولى منذ عام 2001.

الدولي التونسي لعب 4 مواسم بقميص سانت إتيان وسجل 37 هدفا في 114 مباراة بجميع المسابقات.

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