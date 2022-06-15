كالتشيو ميركاتو: فيورنتينا بدأ مفاوضاته مع مهاجم ريال مدريد

بدأ فيورنتينا مفاوضاته لضم لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد على سبيل الإعارة الموسم المقبل.

وكان يوفيتش قد انضم إلى صفوف ريال مدريد من إينتراخت فرانكفورت في صيف 2019.

وكشف تقرير كالتشيو ميركاتو الإيطالي أن فيورنتينا عاد للمفاوضات من أجل التعاقد مع يوفيتش على سبيل الإعارة.

وأشار التقرير إلى رغبة يوفيتش في إتمام الصفقة ويسير على خطى دوسان فلاهوفيتش بقميص فيورنتينا.

ويمتد تعاقد يوفيتش مع ريال مدريد حتى يونيو 2025.

وأوضح التقرير أن يوفيتش يكافح مع ريال مدريد لإثبات جدارته للمشاركة بصورة منتظمة في الفريق.

وخرج يوفيتش على سبيل الإعارة من ريال مدريد إلى فريقه القديم إينتراخت فرانكفورت في يناير 2021 ولمدة ستة أشهر.

ولعب يوفيتش هذا الموسم في 19 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات بواقع 549 دقيقة.

ونجح يوفيتش في تسجيل هدف وحيد وصناعة ثلاثة آخرين وجميعهم في مسابقة الدوري الإسباني.

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