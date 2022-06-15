التعادل الإيجابي يحسم ودية بيراميدز والبنك الأهلي.. ورمضان صبحي يسجل

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة بيراميدز والبنك الأهلي الودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إيسترن كومباني يوم 22 يونيو فيما يلعب البنك الأهلي ضد الزمالك في التاريخ ذاته ضمن الجولة 22 من الدوري.

دودو الجباس ورمضان صبحي سجلا هدفي بيراميدز فيما أحرز محمد هلال وميدو مصطفى هدفي البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

بيراميدز حقق الفوز خلال الجولة 21 على حساب المصري بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

في المقابل تعادل البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا سلبيا بدون أهداف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعهم خلال 21 مباراة.

فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

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