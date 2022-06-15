التعادل الإيجابي يحسم ودية بيراميدز والبنك الأهلي.. ورمضان صبحي يسجل

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 21:19

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجونة - رمضان صبحي

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق مباراة بيراميدز والبنك الأهلي الودية ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة إيسترن كومباني يوم 22 يونيو فيما يلعب البنك الأهلي ضد الزمالك في التاريخ ذاته ضمن الجولة 22 من الدوري.

دودو الجباس ورمضان صبحي سجلا هدفي بيراميدز فيما أحرز محمد هلال وميدو مصطفى هدفي البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي.

أخبار متعلقة
تشكيل إيسترن كومباني – أوفا ومتعب يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وتمساح على الدكة كرة يد - في الجول يكشف توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع مدرب تشيلي

بيراميدز حقق الفوز خلال الجولة 21 على حساب المصري بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

في المقابل تعادل البنك الأهلي مع سيراميكا كليوباترا سلبيا بدون أهداف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة جمعهم خلال 21 مباراة.

فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 30 نقطة.

اقرأ أيضا

الكشف عن قرعة نصف نهائي كأس الرابطة

حوار مطول مع موسيماني

من هو روي فيتوريا المرشح لتدريب الأهلي

من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني

الأهلي يفاوض أحد المرشحين وعائق أمام الصفقة

بيراميدز البنك الأهلي تاكيس جونياس
نرشح لكم
تعويذة متولي وربيعة ولقاء أول تاريخيا في أبرز أرقام فوز الأهلي على إيسترن كومباني فراس عيفية: حاولت مساعدة زملائي.. وعلاء عبد العال حزين لما حدث عبد العال: محبط وحزين ويجب الارتقاء بملف التحكيم من أجل الكرة المصرية.. واحترم موقف الأهلي الدوري المصري – موعد القمة بين الأهلي والزمالك.. القنوات الناقلة والحكم مؤتر قمصان: نلعب للتتويج بالدوري.. وأشكر موسيماني الذي استفدت منه كثيرا بعد 520 يوما.. وليد سليمان يستعيد التهديف في الدوري ويسجل في إيسترن كومباني مدرب الأهلي - مؤسس لوكاكو صاحب الـ5 لغات.. من هو يانيك فيريرا المرشح لخلافة موسيماني بقيادة قمصان بعد رحيل موسيماني.. الأهلي يهزم إيسترن برباعة في آخر تجربة قبل القمة
أخر الأخبار
وكالة الأنباء الإسبانية: خافي جراسيا يرحل عن تدريب السد القطري 33 دقيقة | الوطن العربي
تعويذة متولي وربيعة ولقاء أول تاريخيا في أبرز أرقام فوز الأهلي على إيسترن كومباني 37 دقيقة | الكرة المصرية
فراس عيفية: حاولت مساعدة زملائي.. وعلاء عبد العال حزين لما حدث ساعة | الكرة المصرية
عبد العال: محبط وحزين ويجب الارتقاء بملف التحكيم من أجل الكرة المصرية.. واحترم موقف الأهلي ساعة | الكرة المصرية
الجزائري مهدي زافان يعود للدوري الفرنسي من بوابة كليرمونت ساعة | الكرة الأوروبية
الدوري المصري – موعد القمة بين الأهلي والزمالك.. القنوات الناقلة والحكم ساعة | الكرة المصرية
مؤتر قمصان: نلعب للتتويج بالدوري.. وأشكر موسيماني الذي استفدت منه كثيرا ساعة | الكرة المصرية
بعد 520 يوما.. وليد سليمان يستعيد التهديف في الدوري ويسجل في إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 4 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط