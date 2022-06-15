تشكيل إيسترن كومباني – أوفا ومتعب يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وتمساح على الدكة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - إيسترن كومباني

يعتمد علاء عبدالعال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني على الثنائي أحمد أوفا ومتعب في قيادة هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق إيسترن كومباني على استاد الأهلي we السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

أخبار متعلقة
داني ألفيش يرحل عن برشلونة: أنا أسد سعيد ومجنون طائرة خاصة لنقل بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط غياب ثنائي الإسماعيلي أمام المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة تشكيل الأهلي - متولي أساسيا لأول مرة منذ 668 يوما.. وديانج خارج القائمة ضد إيسترن كومباني

حراسة المرمى: احمد دعدور

الدفاع: حسام حسن – كمال أبو الفتوح – محمود نعيم – صابر الشيمي

الوسط: محمد خليفة – محمد ناصر "مودي" – محمد بن علي _ أحمد السعيد "متعب"

الهجوم: احمد أمين "أوفا" – عماد ميهوب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمرو حسام - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- خالد مصطفى - محمد رمضان - أحمد حجي -فراس بن عيفية - أحمد تمساح.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة ولكن من 16 مباراة فقط، بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب بـ 13 نقطة من 20 مباراة.

وللأهلي أربع مباريات مؤجلة بخلاف مواجهة إيسترن كومباني.

وحقق الأهلي في أخر مباراة له بالدوري الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التعثر في أربع لقاءات متتالية فيما تعادل إيسترن كومباني مع فيوتشر بهدف لكل فريق.

اقرأ أيضا

الكشف عن قرعة نصف نهائي كأس الرابطة

حوار مطول مع موسيماني

من هو روي فيتوريا المرشح لتدريب الأهلي

من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني

الأهلي يفاوض أحد المرشحين وعائق أمام الصفقة

إيسترن كومباني الأهلي
نرشح لكم
مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) إيسترن.. محاولة على مرمى شوبير تشكيل الأهلي - متولي أساسيا لأول مرة منذ 668 يوما.. وديانج خارج القائمة ضد إيسترن كومباني غياب ثنائي الإسماعيلي أمام المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة بعد تعافيه من كورونا.. عودة فتوح لتدريبات الزمالك مساعد كيروش لـ في الجول: لم يتحدث معي عن العودة لتدريب مصر حمزة الجمل يقرر إقامة تدريبات الإسماعيلي بشكل سري مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاوض خبير تحكيم أجنبيا لتطوير المنظومة.. وموقف عبد الفتاح مران الزمالك - مشاركة عبد الله جمعة وإمام عاشور وتأهيل أوناجم قبل القمة
أخر الأخبار
مسيرة مبهرة لـ داني ألفيش مع برشلونة 16 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) إيسترن.. محاولة على مرمى شوبير 39 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - في الجول يكشف توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع مدرب تشيلي 43 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل إيسترن كومباني – أوفا ومتعب يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وتمساح على الدكة 45 دقيقة | الكرة المصرية
داني ألفيش يرحل عن برشلونة: أنا أسد سعيد ومجنون 54 دقيقة | الدوري الإسباني
طائرة خاصة لنقل بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط ساعة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي - متولي أساسيا لأول مرة منذ 668 يوما.. وديانج خارج القائمة ضد إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
غياب ثنائي الإسماعيلي أمام المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 في الجول يكشف كواليس رحيل موسيماني عن الأهلي في 7 نقاط 4 في الجول يكشف كواليس اجتماع اتحاد الكرة الطارئ.. مصير إيهاب جلال وودية كوريا