تشكيل إيسترن كومباني – أوفا ومتعب يقودان الهجوم أمام الأهلي.. وتمساح على الدكة

يعتمد علاء عبدالعال المدير الفني لنادي إيسترن كومباني على الثنائي أحمد أوفا ومتعب في قيادة هجوم فريقه أمام الأهلي.

ويستضيف الأهلي فريق إيسترن كومباني على استاد الأهلي we السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل إيسترن كومباني كالتالي:

حراسة المرمى: احمد دعدور

الدفاع: حسام حسن – كمال أبو الفتوح – محمود نعيم – صابر الشيمي

الوسط: محمد خليفة – محمد ناصر "مودي" – محمد بن علي _ أحمد السعيد "متعب"

الهجوم: احمد أمين "أوفا" – عماد ميهوب.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمرو حسام - أحمد حمزة (حمزاوي) - أحمد أبو بكر (موكشا) - يوسف مجدي عبدالغني- خالد مصطفى - محمد رمضان - أحمد حجي -فراس بن عيفية - أحمد تمساح.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة ولكن من 16 مباراة فقط، بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب بـ 13 نقطة من 20 مباراة.

وللأهلي أربع مباريات مؤجلة بخلاف مواجهة إيسترن كومباني.

وحقق الأهلي في أخر مباراة له بالدوري الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التعثر في أربع لقاءات متتالية فيما تعادل إيسترن كومباني مع فيوتشر بهدف لكل فريق.

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