طائرة خاصة لنقل بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 20:06

كتب : FilGoal

اللجنة الأولمبية

قررت اللجنة الأولمبية المصرية مغادرة البعثة المصرية على متن طائرة خاصة للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وحددت اللجنة الأولمبية سفر البعثة المصرية يوم الخميس 23 يونيو الجاري على طائرة خاصة لنقل البعثة بالكامل.

أخبار متعلقة
مساعد كيروش لـ في الجول: لم يتحدث معي عن العودة لتدريب مصر خبر في الجول – اتحاد الكرة يفاوض كيروش ليتولى تدريب منتخب مصر مدرب كوريا: مباراة مصر كانت مفيدة.. سجلنا 4 أهداف من مواقف مختلفة مدرب منتخب مصر يكشف لـ في الجول حقيقة استقالة إيهاب جلال

ويأتي سفر البعثة على متن طائرة خاصة بعد الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وتغادر مقدمة البعثة يوم السبت الموافق 18 يونيو من أجل الترتيب لإقامة بعثة مصر وأماكن التدريبات وترتيب كافة الترتيبات الأخرى.

ويرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة بينما نائب رئيس البعثة االباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتشارك بعثة مصر بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

اقرأ أيضا

الكشف عن قرعة نصف نهائي كأس الرابطة

حوار مطول مع موسيماني

من هو روي فيتوريا المرشح لتدريب الأهلي

من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني

الأهلي يفاوض أحد المرشحين وعائق أمام الصفقة

دورة ألعاب البحر المتوسط مصر بعثة مصر وهران
نرشح لكم
كرة سلة - بطل إفريقيا مديرا فنيا لفريق الاتحاد كرة يد - في الجول يكشف توصل الزمالك لاتفاق مبدئي مع مدرب تشيلي يد - علي زين ضمن قائمة برشلونة في نصف نهائي ونهائي دوري أبطال أوروبا كرة طائرة - الاتحاد المصري يكشف لـ في الجول خطواته بعد قرار "حل مجلس الإدارة" اسكواش - في الجول يكشف سر خطاب الاتحاد المصري بشأن بريطانيا المفتوحة للناشئين كرة سلة - الاتحاد السكندري يعلن تجديد عقد هيثم كمال كرة سلة - الزمالك يتعاقد مع خالد عبد الناصر كرة يد - يحيى خالد يخسر نهائي الدوري المجري في الثانية الأخيرة
أخر الأخبار
حوار مطول – بيريز: مبابي لم يعد نفس الشخص الذي أردناه.. رئيس فرنسا ضغط عليه 3 ساعة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من بوميل لـ في الجول: المدرب الفرنسي وافق على عرض مصر في انتظار القرار النهائي 3 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - عرض نونو سانتو على الأهلي.. ومطالب مالية ضخمة تعيق الاتفاق 4 ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف سبب تواجد مترجم موسيماني بعد رحيله.. "منصبه أكبر من الترجمة" 4 ساعة | الكرة المصرية
مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول يكشف عن قرارات "مصيرية" محتملة لمؤتمر الخميس 4 ساعة | منتخب مصر
تقرير مغربي: شروط بنشرقي تفسد انتقاله لـ الاتفاق السعودي 5 ساعة | الكرة المصرية
وكالة الأنباء الإسبانية: خافي جراسيا يرحل عن تدريب السد القطري 5 ساعة | الوطن العربي
تعويذة متولي وربيعة ولقاء أول تاريخيا في أبرز أرقام فوز الأهلي على إيسترن كومباني 6 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 2 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 3 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني