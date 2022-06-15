طائرة خاصة لنقل بعثة مصر المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط

قررت اللجنة الأولمبية المصرية مغادرة البعثة المصرية على متن طائرة خاصة للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وتستضيف مدينة وهران الجزائرية دورة ألعاب البحر المتوسط خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل.

وحددت اللجنة الأولمبية سفر البعثة المصرية يوم الخميس 23 يونيو الجاري على طائرة خاصة لنقل البعثة بالكامل.

ويأتي سفر البعثة على متن طائرة خاصة بعد الاتفاق بين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

وتغادر مقدمة البعثة يوم السبت الموافق 18 يونيو من أجل الترتيب لإقامة بعثة مصر وأماكن التدريبات وترتيب كافة الترتيبات الأخرى.

ويرأس بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط، عبدالعزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الملاكمة بينما نائب رئيس البعثة االباسل عبدالله رئيس اتحاد الشراع وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

وتشارك بعثة مصر بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

وتشارك مصر في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر إقامتها في وهران برياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

واعتذر عن عدم المشاركة اتحاد السباحة بسبب المشاركة في بطولة العالم بالمجر وكذلك اعتذرت اتحادات الدراجات وكرة القدم.

اقرأ أيضا

الكشف عن قرعة نصف نهائي كأس الرابطة

حوار مطول مع موسيماني

من هو روي فيتوريا المرشح لتدريب الأهلي

من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني

الأهلي يفاوض أحد المرشحين وعائق أمام الصفقة