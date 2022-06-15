تشكيل الأهلي - متولي أساسيا لأول مرة منذ 668 يوما.. وديانج خارج القائمة ضد إيسترن كومباني

يبدأ محمود متولي في التشكيل الأساسي للأهلي لأول مرة منذ مواجهة أسوان في 17 أغسطس 2020 والذي أصيب فيه.

ويستضيف الأهلي فريق إيسترن كومباني على استاد الأهلي we السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 14 بمسابقة الدوري.

ودفع سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني بالأهلي بالثنائي حسين الشحات وطاهر محمد هجوميا.

وخرج أليو ديانج من قائمة الفريق بينما يتواجد حسام حسن وبدر بانون على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمود وحيد - محمد هاني - رامي ربيعة - كريم فؤاد

الوسط: أحمد نبيل كوكا - محمود متولي - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد

الهجوم: محمد شريف

بينما على دكة البدلاء كل من: حمزة علاء - حسام حسن - وليد سليمان - بدر بانون - صلاح محسن - محمد محمود - محمد فخري - محمد أشرف - زياد طارق

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 37 نقطة ولكن من 16 مباراة فقط، بينما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب بـ 13 نقطة من 20 مباراة.

وللأهلي أربع مباريات مؤجلة بخلاف مواجهة إيسترن كومباني.

وحقق الأهلي في أخر مباراة له بالدوري الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد بعد التعثر في أربع لقاءات متتالية.

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