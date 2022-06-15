غياب ثنائي الإسماعيلي أمام المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة

يغيب محمود عبد العاطي "دونجا" والأرجنتيني دييجو فيرناندو لاعبا الإسماعيلي عن مباراة غزل المحلة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة للإيقاف.

ويواجه الإسماعيلي نظيره غزل المحلة في الثالث من يوليو المقبل في السادسة مساء على ملعب المقاولون العرب.

ويأتي ذلك بعدما حصل دونجا علي ثلاث إنذارات خلال لقاءات الأهلي والمقاولون العرب والجونة بينما يغيب فيرناندو بعدما تعرض للطرد في المباراة الأخيرة من دور المجموعات بكأس الرابطة.

وأقيمت اليوم قرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية بمقر اتحاد كرة القدم بالجزيرة.

وجاءت القرعة كالآتي:

الإسماعيلي x غزل المحلة - 3 يوليو - 6 مساء - ملعب المقاولون العرب.

فيوتشر x إنبي - 3 يوليو - 9:30 مساء - استاد القاهرة.

فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث - 6 يوليو - 6 مساء - استاد القاهرة.

أما النهائي - 6 يوليو - 9:30 مساء - استاد القاهرة.

وكان قد تأهل فيتوتشر لتلك المرحلة بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى.

فيما اعتلى الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة فصعد منها غزل المحلة المتصدر، وإنبي كأفضل مركز ثاني.

وكانت مرحلة المجموعات من البطولة المستحدثة قد أقيمت في شهر يناير من العام الجاري.

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