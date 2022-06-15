حمزة الجمل يقرر إقامة تدريبات الإسماعيلي بشكل سري

قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل فرض السرية على تدريبات الفريق المقبلة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب.

ويلعب الإسماعيلي ضد المقاولون العرب يوم الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ22 من منافسات الدوري المصري.

وجاء قرار الجمل بحثا عن الحفاظ على تركيز لاعبي فريقه إضافة إلى الحفاظ على سرية التدريبات الخططية للفريق.

وقال الجمل في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: "الجهاز الفني وضع برنامج مكثف لرفع الحمل البدني على فترتين صباحية ومسائية".

وأضاف "خضنا عدة مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي أفرزت بعض النواحي الإيجابية إلى جانب تصحيح الأخطاء الفنية وتطوير الجوانب البدنية".

وشدد "اللاعبون وصلوا لمرحلة متقدمة من الانضباط التكتيكي داخل الملعب وأرى أن ذلك من أهم مكاسب فترة التوقف الدولي".

وعن مواجهة المقاولون قال : "دائما مواجهات الفريقين ما تكون حافلة بالندية والإثارة ولكن هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية وتحسين مركزنا بجدول الترتيب".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة.

فيما يتواجد المقاولون العرب في المركز الـ15 في جدول الترتيب بالرصيد ذاته ما يزيد من أهمية المباراة.

الإسماعيلي خسر لقاء الجولة الماضية على يد منافسه الزمالك بهدفين مقابل هدف.

الامر ذاته تكرر مع المقاولون العرب الذي خسر على يد طلائع الجيش بهدف دون رد.

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