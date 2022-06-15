مغامرة مؤمن سليمان مع الشرطة العراقي مستمرة

يستمر مؤمن سليمان في مغامرته مع نادي الشرطة لموسما جديدا وفقا لما أعلن بطل الدوري العراقي.

وقاد مؤمن سليمان نادي الشرطة للتتويج بلقب الدوري العراقي قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

وأعلن نادي الشرطة برئاسة عدي الربيعي تمديد تعاقد مؤمن سليمان وجهازه المعاون لموسم جديد.

وحصل الشرطة على اللقب الـ13 في تاريخه وأعاد لقب الدوري إلى خزائنه بعدما توج بآخر ألقابه موسم 2018-2019.

مؤمن سليمان قاد نادي الشرطة خلال الموسم الحالي في 35 مباراة فاز في 27 وتعادل في 5 وخسر 3 مباريات بمسابقة الدوري.

واختتم الشرطة مسابقة الدوري العراقي برصيد 86 نقطة بفارق 20 نقطة كاملة عن الطلبة أقرب منافسيه.

مؤمن سليمان تولى تدريب الشرطة بداية الموسم المنصرم وسبق له العمل مع أندية الزمالك وسموحة ومصر المقاصة بالدوري المصري.

كما خاض سليمان تجريبة مع نادي الشعلة السعودي أحد اندية دوري الدرجة الثانية قبل التوجه إلى العراق.

ويعد لقب الدوري اللقب الثاني في مسيرة مؤمن سليمان التدريبية حيث سبق وأن حصل على لقب كأس مصر مع الزمالك 2016.

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