مران الزمالك - مشاركة عبد الله جمعة وإمام عاشور وتأهيل أوناجم قبل القمة

شارك الثنائي عبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المران الجماعي الذي أقيم اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض الثنائي لإصابات خفيفة في مباراة الداخلية الأخيرة، وخضع لاختبار طبي لتتأكد جاهزيتهما لخوض المران بشكل طبيعي.

وخضع محمد عبد الغني مدافع الفريق لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل خلال مشاركته في مواجهة الداخلية ببطولة كأس مصر.

وحصل عبد الغني على راحة من المران الجماعي الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، على أن يؤدي برنامجا تأهيليا خاصا تحت إشراف الجهاز الطبي.

وبدأ المغربي محمد أوناجم في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الخاص به، بعدما كان يؤدي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم خلال الفترة الأخيرة.

وأدى اللاعب تدريبات بدنية بالأدوات التدريبية التي أحضرها الجهاز الفني داخل الملعب، وبعدها أدى إطالات تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال.

كذلك شارك إمام عاشور لاعب الوسط في التدريبات بشكل طبيعي قبل القمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، ويأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة من 16 مباراة.

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