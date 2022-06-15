مرتضى منصور يعلن موعد افتتاح قناة الزمالك بالشكل الجديد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 16:02

كتب : FilGoal

الزمالك - بيان رسمي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك موعد افتتاح قناة الزمالك بالشكل الجديد.

وقال رئيس النادي عبر فيديو نشره على حسابه في "يوتيوب": " يوم الجمعة 17 يونيو سيتم افتتاح قناة الزمالك بالشكل الجديد".

وأكمل "شكلنا لجنة برئاسة مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وجمال عبد الحميد وأحمد جلال وأحمد مرتضى بالإضافة لـ 4 مسؤولين من الشركة المتحدة".

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وأضاف منصور أن جماهير الزمالك ستفخر بقناة ناديها بعد التجديد وعودة الطيور المهاجرة ليعود بريق القناة المدافعة عن القلعة البيضاء.

وشدد منصور على أن سياسة القناة ستكون الدفاع عن النادي وعدم الاعتداء على الآخرين إلا إذا تمادوا في الهجوم على الزمالك ورموزه.

وأوضح "نسعى دائما وأبدا لمصلحة النادي فقط بعيدا عن الصراع مع الآخرين".

ويستعد الزمالك للقاء الأهلي في مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ20 الأحد المقبل 19 يونيو على ملعب الأهلي We السلام.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة.

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