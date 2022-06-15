عامر حسين يكشف مواعيد الموسم المقبل لـ الدوري المصري وكأس الرابطة

الأربعاء، 15 يونيو 2022 - 15:46

كتب : أحمد الخولي

عامر حسين

أوضح عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة موعد النسخة الثانية من كأس الرابطة وأيضا موعد نهاية الموسم المقبل من الدوري المصري.

وأجريت اليوم قرعة نصف نهائي النسخة الأولى من كأس الرابطة. (طالع التفاصيل)

وقال عامر حسين على هامش حفل سحب القرعة: "دوري الموسم المقبل ينطلق في أكتوبر المقبل، سينتهي في أول يونيو المقبل لأنه ارتباطاته أقل".

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وأضاف "الموسم الحالي شهد ارتباطات كثيرة تسببت في تأخيره".

ومن المتوقع أن ينتهي الموسم الجاري يوم 30 أغسطس المقبل.

وأوضح "النسخة الجديدة من كأس الرابطة ستقام أثناء كأس العالم 2022".

وأعلن عامر حسين أن نهائي كأس الرابطة في نسختها الأولى سيقام في السابع من يوليو المقبل.

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