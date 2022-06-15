الكشف عن قرعة نصف نهائي كأس الرابطة المصرية

أقيمت اليوم فرعة نصف نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية بمقر اتحاد كرة القدم بالجزيرة.

وجاءت القرعة كالآتي:

الإسماعيلي x غزل المحلة - 3 يوليو - 6 مساء - ملعب المقاولون العرب.

فيوتشر x إنبي - 3 يوليو - 9:30 مساء - استاد القاهرة.

فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث - 6 يوليو - 6 مساء - استاد القاهرة.

أما النهائي - 6 يوليو - 9:30 مساء - استاد القاهرة.





































































وقال أحمد دياب، عضو رابطة الأندية المصرية المحترفة على هامش القرعة: "كأس الرابطة بطولة صنعت في إنجلترا ونحن نسعى لتطوريها هنا".

وأضاف "أطالب الجماهير بالبعد عن التعصب، وأنا أثق في الوعى الكامل لهم ليفيد العمل علي مليء المدرجات بالجماهير بشكل كامل خلال الفترة المقبلة".

ظهور كأس الرابطة

وكشفت رابطة الأندية عن كأس المسابقة المستحدثة في نسختها الأولى

وكان قد تأهل فيتوتشر لتلك المرحلة بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى.

فيما اعتلى الإسماعيلي ترتيب المجموعة الثانية.

أما المجموعة الثالثة فصعد منها غزل المحلة المتصدر، وإنبي كأفضل مركز ثاني.

وكانت مرحلة المجموعات من البطولة المستحدثة قد أقيمت في شهر يناير من العام الجاري.

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